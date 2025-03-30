Самую известную эстонку-русофобку тайно ненавидят в ЕС

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Верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас «слишком нацелена на украинский конфликт – и больше ничего не говорит и не делает».

Об этом немецкий политолог Александр Рар заявил в интервью эстонскому кинодокументалисту Олегу Беседину, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Ситуация такая, что госпожу Каллас выдвинули на пост фактически министра иностранных дел ЕС восточноевропейцы. Я знаю, что ряд европейских стран скептически относился к такому выдвижению, потому что знали: госпожа Каллас выступает в основном с одной позиции – давить на Россию и выиграть войну против нее. А задачи спецпредставителя ЕС по внешней политике более широкие, чем российская проблематика. Ей позарез нужно заниматься другими кризисами, перед которыми Европа стоит», – сказал Рар.

По его мнению, Каллас не понимает, что у нее нет «сверхполномочий министра», потому что ЕС не является единым государством.