Самую известную эстонку-русофобку тайно ненавидят в ЕС

Елена Острякова.  
30.03.2025 16:20
  (Мск) , Москва
Просмотров: 249
 
Вооруженные силы, Дзен, ЕС, Нацизм, Общество, Политика, Россия, Украина, Эстония


Верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас «слишком нацелена на украинский конфликт – и больше ничего не говорит и не делает».

Об этом немецкий политолог Александр Рар заявил в интервью эстонскому кинодокументалисту Олегу Беседину, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас «слишком нацелена на украинский конфликт –...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Реклама

«Ситуация такая, что госпожу Каллас выдвинули на пост фактически министра иностранных дел ЕС восточноевропейцы. Я знаю, что ряд европейских стран скептически относился к такому выдвижению, потому что знали: госпожа Каллас выступает в основном с одной позиции – давить на Россию и выиграть войну против нее.

А задачи спецпредставителя ЕС по внешней политике более широкие, чем российская проблематика. Ей позарез нужно заниматься другими кризисами, перед которыми Европа стоит», – сказал Рар.

По его мнению, Каллас не понимает, что у нее нет «сверхполномочий министра», потому что ЕС не является единым государством.

«Когда отдельные чиновники, как бывший премьер Эстонии Кая Каллас, выступает от лица всей Европы. Причем, делать достаточно жесткие заявления, которые не были скоординированы с другими европейскими странами. Ее стали критиковать. Пока что не открыто. Но не всем это нравится, потому что она перегибает палку и переходит все грани своих полономочий», – заключил немецкий политолог.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Март 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Февраль    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930
    31  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить