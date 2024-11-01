Самые боеспособные части ВСУ сейчас зажаты и уничтожаются в лесополосах Курской области – Ераносян

Любовь Смирнова.  
01.11.2024 22:27
  (Мск) , Симферополь
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Курск, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Самые боеспособные части ВСУ сейчас зажаты в лесополосах Курской области, где их методично перемалывают морпехи 810-й отдельной гвардейской бригады Черноморского флота и 155-й отдельной гвардейской бригады Тихоокеанского флота.

Об этом в эфире «Крым 24» сообщил эксперт Бюро военно-политического анализа, капитан 1-го ранга запаса Владимир Ераносян, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Самые боеспособные части ВСУ сейчас зажаты в лесополосах Курской области, где их методично перемалывают...

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«Катастрофическое положение ВСУ в Курахово обусловлено, прежде всего, освобождением Горняка и Селидово, и на юге – Угледара. Идёт сжимание этого кольца, у них не будет никаких других путей, кроме как сбежать. А ведь Курахово – это уже будет выровненная линия обороны для нас, плацдарм для выхода на оперативный простор.

Что касается боеспособности украинских частей, которые сейчас находятся на этом направлении, то 72-ю бригаду они ротировали и отправили наиболее боеспособные силы на Курскую авантюру. Туда же отправили наиболее боеготовые подразделения 82-й десантно-штурмовой бригады из-под Харькова. 80-я, 41-я механизированная – они все сейчас практически полегли.

В Курской области произошло истребление боевой техники ВСУ, около 200 единиц. И то, что сейчас они зажаты в лесополках, говорит о том, что наши морпехи методично их перемалывают.  В смысле, что лесополки заминированы со всех сторон», – отметил он.

По словам эксперта, сейчас создается несколько эшелонов, чтобы пресечь любую возможность прорыва.

«Доставка провианта даже затруднена у ВСУ – они продовольствие доставляют дронами. Теми самыми хвалеными октакоптерами. Но наши же сбивают их.

Морпехи, с которыми я на контакте – это 810-я бригада морской пехоты и 155-я бригада тихоокеанцев, – отрабатывают задачу на все 100%. Очень много героических наших ребят там, которые уже имеют опыт боевых действий на всех направлениях. Они своё дело знают. Потихонечку, с использованием разведки, включая дроны, во взаимодействии с авиакрылом, они уничтожают врага», – заключил Ераносян.

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