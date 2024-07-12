Самые ценные: у Зеленского дали соросятам стопроцентную бронь от мобилизации

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Плевком в лицо миллионам военнообязанных украинцев стал ряд свежих постановлений правительства Дениса Шмыгаля, живо обсуждаемых сейчас в соцсетях лидерами мнений.

Речь идет о скандальном постановлении Кабмина №650, относящем к числу «критически важных» для государства и национальной безопасности групп населения т.н. грантоедов, то есть сотрудников и активистов финансируемых из-за рубежа неправительственных (а зачастую даже и правительственных, как в случае, если речь идет о грантах, например, от американской USAID) организаций.

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Вся эта братия, теперь по причине своей «критической важности» для Украины, подлежит 100% бронированию от мобилизации. «Ну ни**я себе!?», сказали в этот момент в Укрзализнице, которой государство оставило квоту на бронь лишь половине сотрудников.

А, учитывая специфику железной дороги, этого мало для бесперебойной работы. Причем, речь ведь не только о машинистах поездов, но и об обслуживающем персонале, особенно, что касается остродефицитных должностей, таких как монтер колеи или электромеханик участка. На дороге они не валяются, в отличие от разномастных активистов и борцов с коррупцией.

Да что там Укрзализница- ВСЯ критическая инфраструктура Незалежной получила только 50-процентную квоту бронирования. То же касается и оборонной отрасли – в Укроборонпроме жалуются, что для бронирования сотрудник должен идти в ТЦК и нередко его сразу по приходу мобилизуют, а рабочее место на оборонном заводе остается вакантным.

Могут только мечтать о стопроцентной брони всякие пожарные, спасатели и Нацполиция. Недавно на остановку работы намекал даже Обуховский комбинат, угрожая оставить без туалетной бумаги не только армию, но и всю Украину – там тоже во многих цехах уже просто некому работать, а женщинами многие производственные участки не заткнешь по обьективным причинам.

А тут какие-то нахальные и, в общем, бесполезные для общества «дети капитана Гранта», все умения которых сводятся к строчке из бессмертной песни – «Мы не сеем, не пашем, не строим, мы гордимся общественным строем». И им – сразу такие щедроты от государства.

Более того, как выяснила Судебно-юридическая газета, Кабмин не удовлетворился простым бронированием чохом, а родил в своих недрах специальный поименный список из 133-х «священных коров» – НПОшек, получивших индульгенцию от неприятного общения с военкомами.

Особую скандальность ситуации придает тот факт, что большинство из забронированных высочайшим повелением контор являются представительствами западных организаций, занятых такими очень нужными и важными в период войны вещами, как изучение выборов и общественного мнения, продвижение демократических, ЛГБТ-ценностей и прочей толерантности и инклюзивности.

Важная ремарка: получить до 100% резервирования согласно правительственной цидулке могут «исполнители грантовых проектов международной технической помощи вне зависимости от направления их деятельности».

Новый порядок бронирования предусматривает, что представительства западных донорских учреждений, реализаторов проектов международной технической помощи, которые «критически важны для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период», представляют список в Секретариат Кабинета министров.

А теперь все же заглянем в список «священных коров». Кто у нас там?

«Опора» (специализация – наблюдение за нужным Западу ходом выборов), «Институт Киевской школы экономики», «Интерньюс-Украина» (глава которого Константин Квурт ратует за запрет Telegram на Украине), «Transparency International Ukraine», «Украинская академия лидерства», «Украинский центр независимых политических исследований», «Центр демократии и верховенства права», «Центр экономических Стратегия», «Центр политико-правовых реформ», «Фонд архитектуры реформ в Украине», «Фонд Восточная Европа» и т.д., и т.п.

Еще одна замечательная организация, получившая стопроцентную «охранную грамоту» от Кабмина – ОО «Центр политических студий и аналитики «Эйдос», один из учредителей которого – прозападный политолог Виктор Таран. Из последних мероприятий этой конторы – организованный в апреле семинар о гастротуризме, отчет о котором красуется на главной странице персонального сайта.

Вы скажете, в чем тут критическая важность для страны, даже если это Украина? И будете неправы, ведь вареники – это украинское все и даже больше. А помните дискуссии о борще, все-таки вырванном из цепких лап московского империализма? То-то же.

Критики постановления сразу же подметили, что, как выразился на своей страничке в соцсети нардеп Максим Бужанский, «на наших глазах произошло официальное утверждение существования новой касты. Эдакого нового дворянства. Правда, в отличие от традиционного, наоборот, официально огражденного от войны».

«133 грантовые организации, это не те, кого вы выбрали на выборах, и не те, кого назначили в исполнительную власть те, кого вы выбрали. Это совершенно отдельная каста, оформленная теперь постановлением Кабмина, особенная потому, что…особенная. Не платят налогов, не воюют, по сути, управляют. Будем откровенны, дворяне прошлого о таком не могли и мечтать», – резюмирует он.

Согласен с Бужанским и экс-нардеп от партии Олега Ляшко Игорь Мосийчук:

«Решение Кабмина о 100% бронировании соросят-поросят это формирование нового общественного положения – неоколониального дворянства, которое совершенно не имеет и никогда не имело никакого отношения к Украине! По факту определения «дворянин» для украинцев тождествен коллаборанту, прислуге империи. В Украине была шляхта, которая свои вольности и права защищала саблей! Высочайшей честью для украинской шляхты всегда была защита Отчизны! В кровавых боях с оккупантами за Украину рождается новая постколониальная украинская шляхта, в противовес которой Кабмин плодит дворян-коллаборантов».

Неожиданный ракурс предлагает анонимный украинский тг-канал «Дежурный»:

«Забронированные от призыва сотрудники 133 грантовых организаций – повод для зависти многочисленных блогеров и, что куда хуже, очередное подтверждение феодального характера отношений в украинском обществе. Депутаты, чиновники, «соросята» давно де-факто имеют в нем отдельный статус, который теперь подтвержден и де-юре. И с каждым таким подтверждением государству будет все труднее вести войну в формате «Отечество в опасности», поскольку в феодальном обществе в принципе нет такого понятия как Отечество. В феодальном обществе воевать должны как раз депутаты и чиновники – именно они должны умирать за милости, которыми их осыпал сюзерен. За «поляны», «доляхи» в схемах и коррупционные ренты. Глава таможни должен собрать за свои деньги свое «ополчение», министр – свое, а чиновник поменьше должен явиться в ТЦК «со своим конем и доспехами» – дроном и автоматом».

Политолог Константин Бондаренко считает, что факт тотального бронирования грантоедов может стать «той последней соломинкой, которая ломает спину верблюда», то есть режим Зеленского.

«Попробуйте рассказать бойцам в окопах или мобилизованным, или представителям бизнеса, которые не могут забронировать своих сотрудников, что соросята – это «критически важная» группа. Возникает вопрос: что это за элитарная прослойка, которую сначала освободили от декларирования доходов, потом – от мобилизации? Прямо какое-то движение «Грантоедские жизни важны» получается», – возмущается он.

«Либо воюют все, либо не воюет никто», – справедливо говорит вышедшая из состава «Слуг народа» депутат Анна Скороход.

По ее словам, в Раде поднимут вопрос об отмене постановления указе Кабмина о бронировании грантоедов, которое политик назвала «неправильным и недопустимым».

А пока важные господа ссорятся и негодуют, посполитые реагируют на такие новости по-своему.

По статистике украинского Минобороны за 2023 год и первую половину 2024 года только во Львовской области насчитали 85,8 тысяч сообщений от ТЦК о розыске уклонистов от военной службы. Среди лидеров Закарпатская область — 54,2 тысячи уклонистов; Ивано-Франковская — 33,3 тысячи, Тернопольская — 28,7 тысяч и Хмельницкая — 20,5 тысяч.