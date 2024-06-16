«Самые дорогие бревна на Украине»: николаевского губернатора Кима уличили в воровстве на фортификациях

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В сметах Николаевской областной военной администрации безбожно завышены цены практически на все стройматериалы для возведения фортификационных сооружений.

Такое открытие совершил известный украинский грантовый журналист-расследователь, соучредитель проекта «Наши деньги» Юрий Николов.

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«Виталий Ким потерял берега. Мы выяснили, что в фортификационных сметах Николаевской администрации были самые дорогие бревна по всей Украине. Самые дорогие всех облгосадминистраций, в два раза дороже, чем в тех скандальных закупках Харькова. И это подразумевается цена бревен без доставки .Напомню, сметы, фортификационные подряды Николаевской ОВА имеют общий размер полмиллиарда гривен», – говорит Николов.

По его словам, столь завышенные цены – только в обладминистрации Виталия Кима.

«И так отличиться сумела только Николаевская обладминистрация и еще немного рядом – Волынская. Остальные обладминистрации, которые мы анализировали – в общей сложности у нас было в перечне 10 заказчиков фортификаций – имели гораздо более приличные цены. То есть можно говорить о том, что в семье не без урода», – заключил грантоед.

Николов подчеркнул, что если бы цены не были завышены, гораздо больше территорий могли бы быть защищены.

«Это не детсад, где-то в тылу отремонтировать-притырить. Это о фортификациях. Вопрос в том, что на одну и ту же сумму имеем меньше фортификаций, чем могли. А потом получается такая дичь, как на Харьковщине, что все удивляются: «Рашисты наступают , а где наши фортификации?» – «А денег не хватило». А оказывается, что фортификаций могло быть на те же деньги просто больше. Больше территорий защищено. Это та самая убивающая коррупция», – возмущается Юрий Николов.

Журналист считает, что этими вопросами должны заинтересоваться Государственная аудиторская служба, Национальная полиция и НАБУ. Однако власти не реагируют на такие разоблачения.

«О каком-либо уголовном производстве по этому я до сих пор ничего не знаю», – заявил Николов.

Материал о завышении цен на строительстве фортификационных сооружений «Наши деньги» обнародовали еще 30 мая. В нем отмечалось, что в сметах Николаевской ОВА стоимость сосновых бревен втрое выше рыночных цен и составляет 11 400 грн ( почти 300 долл) за кубометр без стоимости доставки. Но контролирующим органам оказалось плевать на эти разоблачения.