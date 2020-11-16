16.11.2020, Киев, Игорь Петров
 
Выборы, Одесса, Политика, Скандал, Украина
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Самые грязные выборы прошли в Одессе


Наиболее скандальным местными выборами в регионах Украины оказались одесские, где действующему мэру Геннадию Труханову в борьбе с депутатом от ОПЗЖ Николаем Скориком удались удержать позиции.

Об этом в комментарии корреспонденту «ПолитНавигатора» заявил политолог Владимир Воля.

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«Самые грязные выборы проходят в Одессе. В результате ожесточенной борьбы между командой Труханова и Оппозиционным блоком в Одессе Труханов пока удерживает позиции. Не знаю, сработало ли на Труханова закрытие уголовных дел вследствие решения Конституционного суда. Вероятно, разговоры об этом все же несостоятельны – среди тех, кто делали представление в КСУ, были как раз представители ОПЗЖ.

В целом ситуация с выборами в Одессе дает основания думать, что, учитывая накал страстей, политическое противостояние может на определенном этапе вспыхнуть снова в виде вотумов недоверия или чего-то подобного. ОПЗЖ в Одессе и Одесской области остается очень влиятельной силой.

Не исключаю, что даже если будет формально подтверждено, что по итогам подсчета голосов побеждает Труханов, противостояние в Одессе не закончится. Вся эта скандальная история будет иметь продолжение.

Кстати, то же касается и западных регионов – выборы будут иметь продолжение так как эти местные выборы многими ведущими партиями рассматриваются как пролог к возможным парламентским выборам», – считает политолог.


Экзитполы, проведенные разными социологическими компаниями, показали диаметрально противоположные результаты второго тура выборов мэра Одессы. По данным экзитпола КМИС, у Геннадия Труханова 55,1% голосов, а у Николая Скорика 42,8%. По данным экзитпола, который проведен по заказу 7 канала, Скорик набрал 50,4% голосов, Труханов – 46,2%.

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