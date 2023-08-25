Самые тяжёлые битвы ещё впереди – Бортник хочет объединиться с нацистами

Поскольку Украина стоит на пороге страшных испытаний и тяжёлых битв, киевскому руководству необходимо срочно объединять страну.

Об этом в эфире интернет-канала «Новости Live» заявил политолог Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Скоро будет важная дата, когда парламент номинально исчерпает срок своих полномочий. Да, в соответствии с Конституцией этот парламент может работать ещё очень долго, пока не закончится война.

Но есть одно «но» – не только парламент исчерпал себя, но и коалиция внутри парламента исчерпала себя. И чтобы всё ок было не только с легальностью, но и с легитимностью, с поддержкой общества – власть сама должна сформировать предложение для создания новой всеукраинской коалиции в парламенте. Хотя бы до следующих выборов, пока украинцы снова не проголосуют за любые партии», – сказал Бортник.