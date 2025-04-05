«Самый кайф был расстреливать машины» – откровения бандеровца о рейде в Курскую область

Вадим Москаленко.  
05.04.2025 23:08
  (Мск) , Киев
Просмотров: 377
 
Военные преступления, ВСУ-убийцы, Дзен, Курск


Если подразделения ВСУ не удержатся, то российская армия может развить наступление в сторону Сум.

Об этом в эфире канала «Общественное» заявил успевший сбежать из Курской области командир роты беспилотных систем ВСУ с позывным Кенни, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Если подразделения ВСУ не удержатся, то российская армия может развить наступление в сторону Сум....

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Реклама

«В Курской области не накопано, мы воюем, как в тылу. Это ведь не как в Донецкой или Херсонской области, где всё накопано. А просто одна линия, и мы фиг знает, куда дальше повалили. Чистые поля, ничего не заминировано, гражданские люди.

Я вам говорю – мы заходили в дома, а там ещё тёплый чай стоит. Так люди бежали – «ой-ой-ой, это ж холхлы заходят». Чуть не зачистку там делали, реально всё очень быстро происходило», – сказал Кенни.

Заместитель командира батальона БПЛА с позывным Вульф признался, что «ловил кайф» от вида расстрелянных гражданских машин и разрушенных сёл.

«Это был реальный кайф, когда идёшь по этой территории, видишь расстрелянные кацапские машины, и понимаешь, что вот она, ответочка», – заявил Вульф.

Смысл всего курского рейда заключался в мести русским.

«Когда спрашивают, для чего это всё нужно – что, лучше, чтобы они наши сёла развалили? Так они так и делают. Лучше, чтобы они зашли в наши сёла, и наших людей расфигачивали, или лучше мы покажем им то, что у нас происходит почти везде», – оправдывал свои преступления Кенни.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Апрель 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Март    
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    282930  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить