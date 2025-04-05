«Самый кайф был расстреливать машины» – откровения бандеровца о рейде в Курскую область

Если подразделения ВСУ не удержатся, то российская армия может развить наступление в сторону Сум.

Об этом в эфире канала «Общественное» заявил успевший сбежать из Курской области командир роты беспилотных систем ВСУ с позывным Кенни, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«В Курской области не накопано, мы воюем, как в тылу. Это ведь не как в Донецкой или Херсонской области, где всё накопано. А просто одна линия, и мы фиг знает, куда дальше повалили. Чистые поля, ничего не заминировано, гражданские люди.

Я вам говорю – мы заходили в дома, а там ещё тёплый чай стоит. Так люди бежали – «ой-ой-ой, это ж холхлы заходят». Чуть не зачистку там делали, реально всё очень быстро происходило», – сказал Кенни.