«Самый кайф был расстреливать машины» – откровения бандеровца о рейде в Курскую область
Если подразделения ВСУ не удержатся, то российская армия может развить наступление в сторону Сум.
Об этом в эфире канала «Общественное» заявил успевший сбежать из Курской области командир роты беспилотных систем ВСУ с позывным Кенни, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«В Курской области не накопано, мы воюем, как в тылу. Это ведь не как в Донецкой или Херсонской области, где всё накопано. А просто одна линия, и мы фиг знает, куда дальше повалили. Чистые поля, ничего не заминировано, гражданские люди.
Я вам говорю – мы заходили в дома, а там ещё тёплый чай стоит. Так люди бежали – «ой-ой-ой, это ж холхлы заходят». Чуть не зачистку там делали, реально всё очень быстро происходило», – сказал Кенни.
Заместитель командира батальона БПЛА с позывным Вульф признался, что «ловил кайф» от вида расстрелянных гражданских машин и разрушенных сёл.
«Это был реальный кайф, когда идёшь по этой территории, видишь расстрелянные кацапские машины, и понимаешь, что вот она, ответочка», – заявил Вульф.
Смысл всего курского рейда заключался в мести русским.
«Когда спрашивают, для чего это всё нужно – что, лучше, чтобы они наши сёла развалили? Так они так и делают. Лучше, чтобы они зашли в наши сёла, и наших людей расфигачивали, или лучше мы покажем им то, что у нас происходит почти везде», – оправдывал свои преступления Кенни.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: