«Самый лёгкий вариант» – на Украине взялись учить молдаван захватывать Приднестровье

Новости Украины

Только военным путём Молдавия может решить все вопросы с Приднестровьем, в то время как Украина со своей стороны будет помогать молдаванам посредством блокады ПМР.

Об этом говорили участники круглого стола в Киеве, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Как говорил философ: «Ищите выход там, где ни одного конфликта». Так называемого, я бы конфликтом это не называл, это оккупация – что у нас, что в других регионах. Покажите, пожалуйста, кто когда политически их решил? Этого не бывает. Поэтому решение бывает только силовое. Внезапно, наконец-то, даже и наш министр обороны Резников – тут прозвучала фраза, что мы Крым будем силой забирать. Так же будет и в Приднестровье», – заверил эксперт института стратегических исследований Виталий Бегма. «Азербайджан показал, что за 30 лет так называемого политического урегулирования закончилось нормальным наступлением, значит, другого варианта нет. Молдавии тоже нужно понимать, что другого варианта не будет. Если хотите решать – только силовой метод решения. С этого надо начинать. Начинать формировать собственные вооруженные силы настолько мощными, чтобы они могли решить этот вопрос», – призывал «эксперт». «Сегодня для нас очень важно, чтобы и с румынской, и с молдавской стороны были такие мощные вооруженные силы, которые встанут и в случае любой агрессии со стороны территории Молдавии, а ПМР – это территория Молдавии, временно оккупированная. Что в случае, если с территории временно оккупированной будет какая-то агрессия, мы можем чётко договариваться, что с той стороны легитимная власть Молдавии – Кишинёв, должна реагировать силовыми методами», – добавил Бегма.

Со спикером согласился эксперт НАЦ «Украинской студии стратегических исследований» Юрий Олейник.

«Мы можем стать для Молдавии возможным партнёром, который поможет решить этот вопрос, поможет окончательно уменьшить российское влияние в Молдавии, которое частично там присутствует. Частично мы знаем, разные политические партии там могут меняться при власти, и сейчас там идут последние годы пертурбации проевропейских, прозападных и пророссийских сил. Но это поможет им удар нанести, усилить украинское влияние в регионе как регионального государства. А затрат на это не так много надо, поскольку военные силы там минимальные. Для блокады таможенной, экономической – нужно только политическое решение на уровне Киева, сознательное решение. И приложить усилия, скоординироваться с Молдавией и Румынией. В принципе этот вопрос, может быть, установит, во-первых, экономическую блокаду и блокаду поставок для российского контингента, поможет ослабить этот анклав, и дальше Молдавия сможет при желании восстановить свою целостность», – сказал он. «Мы должны ей в этом помочь, это будет разрушение самого западного российского анклава, это будет для Украины самым легким способом повлиять. Но последствия будут очень хорошие, потому что мы усилим наше региональное влияние, разрушим юго-западный фронт возможный, обеспечим Одессу и Винницу от возможных провокаций из-за внутренних вопросов, пропаганды. Поэтому это самый лёгкий и успешный вариант, на который нужно украинской власти обратить внимание», – советовал Олейник.