«Самый логичный сценарий» – Бортник рассказал, как ВС РФ «полностью отрежут» Сумы от Украины

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ВС РФ якобы планируют к осени собрать 200-тысячную группировку на территории Белоруссии, чтобы снова с севера атаковать Украину – но уже по левому берегу Днепра.

Об этом на канале «Politeka» заявил украинский политолог Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Говорят, что Россия может сконцентрировать с Белоруссии к началу осени до двухсот тысяч группировку. Приблизительно столько наступало на Киев в феврале 2022 года. Как она может быть использована, идёт дискуссия. Одни военные специалисты говорят, что Россия может ударить на Ровно с целью перерезать логистику через западные границы Украины. Я в этот сценарий не верю. Это 385 км. Более того, даже если перерезать логистику в районе Ровно-Тернополя, всё равно есть логистика через Молдову и Румынию. Другая точка зрения, что всё-таки снова пойдут на Киев через Чернобыльскую зону. Я не очень в это верю, многие уроки учтены и хорошо приготовлено (для обороны) там всё», – сказал Бортник.