Самый масштабный в истории крестный ход движется по Черногории

23.01.2020, Москва, Елена Острякова

Колонна православных верующих длиной 50 км движется от монастыря Блишкове к городу Бело Поле в Черногории. Этот масштабный крестный ход проводится в знак протеста против скандального закона о свободе вероисповедания, принятого парламентом страны, который предусматривает конфискацию православных святынь.

Об этом сообщает «Спутник Сербия», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Участники крестного хода несут православный крест, хоругви и транспарант с девизом «Только единение спасает святыни». Шествие может стать рекордным за всю историю митингов в Черногории после того, как к нему присоединятся жители окрестных сел. Его охрану обеспечивает несколько сотен добровольцев.

Предполагается, что верующие, добравшись до Белого Поля, примут участие в молебне, который состоится в центральном городском храме святых апостолов Петра и Павла. Духовенство обеспечивает людей по дороге тёплой одеждой и обувью.

Массовые протесты начались в Черногории 27 декабря после того, как парламент страны большинством голосов принял закон “О свободе вероисповедания и убеждений и правовом положении религиозных общин”, который предусматривает изъятие 650 православных святынь.