Самый пророссийский регион Молдовы переживает небывалый политический кризис

В Гагаузской автономии – наиболее пророссийском регионе Молдовы – с 15-й попытки избран председатель местного парламента (Народного собрания). Никогда ещё в этом регионе не было такого кризиса местном представительном органе. Эта ситуация стала поводом для насмешек в адрес и Народного собрания, и всего региона, который в начале 90-х годов обрёл своё право на субъектность и автономию.

Личные амбиции отдельных гагаузских политиков, помноженные на клановые противоречия, временами создают различные замысловатые комбинации на грани абсурда. Так, до недавнего времени достаточно сильными позициями в Гагаузии располагала откровенно прозападная Демократическая партия Молдовы, возглавляемая беглым ныне олигархом Владимиром Плахотнюком. Забегая вперёд, отметим, что среди этих лиц, пытавшихся примазаться к Плахотнюку, был и новоизбранный спикер Народного собрания Дмитрий Константинов.

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В начале прошлого года башкан Гагаузии Ирина Влах, дважды побеждавшая на этот пост на использовании пророссийской риторики, совершила неожиданный политический кульбит и принялась демонстрировать лояльность прозападной марионетке Майе Санду. В частности, Влах сообщила, что «активно учит румынский язык», демонстрируя, что разделяет панрумынистскую этнолингвистическую концепцию, крайне непопулярную в Гагаузии.

После выборов в Народное собрание Гагаузии, куда Ирине Влах удалось правдами и неправдами протащить значительную часть лиц, абсолютно лояльных себе, а, значит, и Кишинёву, в гагаузском парламенте сложилась патовая ситуация. На пост спикеров были выдвинуты упомянутый нами Дмитрий Константинов, поддержанный провластной группировкой, и молодой предприниматель Виктор Петров, которого поддержала фракция оппозиционной Партии социалистов. На протяжении длительного времени ни у одной из групп не было в наличии 18 голосов, требуемых для избрания председателя. Долгие переговоры и попытки найти компромисс ни к чему не привели. Этим и объясняются четырнадцать безуспешных попыток избрать спикера.

Ситуация изменилась не без участия кишинёвских силовиков. Было возбуждено уголовное дело в отношении одного из депутатов-социалистов, Сергея Сариогло. У него в доме прошли обыски. Сломавшись, Сариогло, в конечном счёте, проголосовал за Дмитрия Константинова. Майя Санду и слившаяся с ней в любовном экстазе (ни на чью ориентацию не намекаем) Ирина Влах получили абсолютно управляемого главу Народного собрания.

Тем не менее, трудности у нового большинства в Народном собрании, которое уже назвало себя фракцией «Голос Гагаузии», только начались. В ходе следующего заседания все остальные депутаты не явились на заседание. «Голосистые» 17 депутатов остались в меньшинстве, без необходимого кворума, и были вынуждены прекратить заседание. Правда, перед этим они успели избрать вице-председателя и председателей комиссий. Поскольку это голосование имело место в отсутствие кворума, оно незаконно и может быть оспорено в суде.

«Как бы там ни было, у Константинова нет реальной власти в Народном собрании Гагаузии, – отмечает в интервью «ПолитНавигатору» главный редактор портала Gagauznews Николай Костыркин. – И если его оппоненты будут блокировать дальнейшие заседания, то работа Собрания окажется замороженной. Вот и посмотрим, кто чего стоит. А повод для блокировки есть – полное игнорирование участия других фракций и групп в руководстве комиссий».

По словам Николая Костыркина, это означает, что в любой момент Народное собрание, попавший благодаря вмешательству Санду под прозападное влияние, может стать орудием глобалистов, направленным против интересов жителей автономии.

«Но все может решить вотум недоверия Константинову и переизбрание спикера. Для этого нужно, чтобы на досрочных выборах по двум округам (ранее скончались двое депутатов НСГ Дмитрий Топал и Федор Яниогло) победили противники Константинова».

Власти Молдовы и примкнувшая к ним башкан Гагаузии могут праздновать тактический успех: им, пусть и временно, удалось установить контроль над всеми ветвями власти в регионе. Однако, учитывая отсутствие большинства у правящей группировки и доминирующие настроения в самой Гагаузии, ситуация в этом регионе может взорваться в любой момент.