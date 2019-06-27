27.06.2019, Киев, Семен Дорошенко
 
Выборы, Донбасс, Общество, Политика, Украина
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Самый старый украинский депутат передумал выдвигаться на выборы снова

Народный депутат от фракции “Оппозиционный блок”, 86-летний мажоритарщик – представитель Донецкой области, Ефим Звягильский впервые с 1990 года не баллотируется на парламентских выборах, передает корреспондент ПолитНавигатора.

К такому выводу пришло по итогам анализа кандидатов в депутаты в списках партий и в мажоритарных округах движение ЧЕСНО.

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По данным ЧЕСНО, народный депутат Ефим Звягильский является единственным нардепом всех восьми созывов Верховной Рады Украины, однако пока, впервые с 1990 года, он не баллотируется на парламентских выборах. Так, Звягильского нет в списке кандидатов в округе №45 (сейчас он охватывает Авдеевку и подконтрольную часть Ясиноватского района Донецкой области), от которого его избирали в парламент на двух предыдущих выборах (в 2012-м и 2014-м). Также фамилии нардепа-рекордсмена не сыскать среди кандидатов в других округах и избирательных списках партий.

В движении ЧЕСНО указали, что Звягильский имеет депутатский мандат непрерывно с 1990 года.

Звягильский на выборах 2014 года в Донецкой области, которые происходили в условиях активных боевых действий, в очередной раз пошел в депутаты (но уже как самовыдвиженец) в 45-м округе, контроль над частью которого был Украиной утерян. В конце концов, выборы там состоялись только на четырех участках, а Звягильский победил, получив рекордно низкое количество голосов – 1454.

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