Самый тяжёлый этап СВО для нас позади – Вассерман
Россия уже пережила самый сложный период СВО, и теперь всё происходящее будет идти ей скорее на пользу.
Об этом на канале «Первый севастопольский» заявил журналист, депутат Госдумы Анатолий Вассерман, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Неожиданно для коллективного Запада, и в какой-то мере неожиданно даже для нас самих, выяснилось, что большая часть происходящего сейчас в связи с Украиной – полезна для нас самих.
Развивает нас, и в то же время парализует немалую часть наших противников», – сказал Вассерман.
По его мнению, у Запада закончились рычаги воздействия на Россию.
«И всё, что я могу сказать совершенно уверенно – всё, что могло повредить нам больше, чем им, они уже сделали, а мы уже пережили. То есть теперь всё, что будет происходить в ближайшем будущем, будет так или иначе помогать именно нам», – добавил депутат.
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