Самый верный способ переизбрать Порошенко

21.01.2019, Киев, Сергей Устинов

На днях зарегистрировался кандидатом в президенты Украины Юрий Бойко. Для тех, кто в танке, сразу скажу, кто это такой: экс-вице-премьер по энергетике времен Януковича, экс-топ-менеджер «Росукрэнерго» – скандальной компании-пильщика теневых газовых финпотоков между украинскими и российскими дельцами. Экс-глава «Оппоблока», наконец. А сейчас – «единый кандидат от Юго-востока» на предстоящих выборах. Итак, встречайте.

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Выдвинулся Бойко пафосно. А над его фото с соратниками на фоне огромного баннера с бандеровским лозунгом «Слава Украине!» ржал весь непроплаченный сегмент Фейсбука. «Кандидат от народа» – глумились комментаторы. И действительно – на фото можно было заметить политического партнера Бойко Сергея Левочкина, сестру Левочкина, нардепа Нестора Шуфрича, но только не простых жителей юго-востока. Пиарщики единого кандидата проигнорировали очевидную возможность сделать «программный» снимок в формате «кандидат и его команда» на каком-нибудь заводе в Днепропетровской или Луганской области. Что также много говорит об ориентирах «единого кандидата».

Кстати говоря, связанным с бизнесовыми и политическими партнерами Бойко телеканалам вроде Интера, Ньюсван или 112 совсем не мешает тот факт, что выдвижение «единого кандидата» прошло на фоне реального раскола «Оппоблока» на «друзей Фирташа» и «друзей Ахметова». Раскола, ставшего следствием объединения Бойко с Вадимом Рабиновичем – человеком, фактически расколовшим еще один осколок ПР – партию «За життя!». Но в уютном мирке виртуальной телереальности Бойко – все равно «единый кандидат» и даже имеет все шансы выйти во второй тур. Естественно- с Петром Порошенко. Ну а с кем же еще?

Эти двое – Бойко и Порошенко – просто находка друг для друга. В украинских околополитических кругах только ленивый не говорит о том, что наиболее желательная схема для нынешнего хозяина Банковой – именно выход во второй тур вместе с Бойко. Потому что Бойко – единственный кандидат, которого может победить Петр Алексеевич даже со своими нынешним рейтингом. Ну а для «друзей Бойко» – спарринг с Порошенко – единственная возможность объяснить электорату, на кой черт ему нужно голосовать за человека, который за четыре постмайданных года палец о палец не ударил в защиту интересов и ценностей юго-востока.

В самом деле – «Оппоблок» под руководством Бойко сидел в Раде, как мышь под веником, молча глотая и вакханалию переименований, и героизацию ОУН-УПА, и запрет георгиевской ленты, и запрет термина «Великая Отечественная война», и выдавливание с радио и ТВ русского языка, и разрыв договора о дружбе с РФ, и объявление России «страной-агрессором», и массовые аресты на востоке по обвинению в «сепаратизме».

Робкий голос протеста «Оппоблок» подавал лишь по относительно безопасным и неидеологическим поводам – вроде повышения тарифов. Но эти протесты воспринимались знающими людьми, как крокодиловы слезы. Ведь все в этой стране знают, кому в этой стране принадлежат облгазы и облэнерго. Эти люди, по совместительству – бывшие главные акционеры расколовшегося «Оппоблока» – Фирташ и Ахметов.

Зато сегодняшний «единый кандидат от юго-востока» Юрий Бойко уже успел однажды подсобить националистам – в мае 2014 года. Он, вместе с Михаилом Добкиным, принимал участие в выборах, на которых в первом туре победил Порошенко. Однако участие в этом процессе в качестве политической мебели видных экс-регионалов помогло убедить мир, что на Украине таки – демократия. Что бы там не говорили клеветники с российского ТВ. А как же – можно выбрать Бойко или Добкина. Свобода!

С учетом последующих событий можно сделать вывод, что эти заслуги Бойко перед националистическим режимам зачлись. Иначе – с какого перепуга вдруг произошли такие странные изменения в вялотекущем с 2013 года «деле о вышках Бойко»? Для экономии читательского времени скажу, что эта история еще времен Януковича, когда вскрылись подробности громкой аферы: тогдашнее правительство (в котором Бойко отвечал за энергетику) купило нефтевышки для Украины у некоего подставного пьяницы, по украденному паспорту и без тендера. Подробности тут.

И вот, уже в минувшем, 2018 году, с легкой руки генпрокурора Юрия Луценко, «вышки Бойко» неожиданно становятся «вышками Ягуковича», а сам «кандидат от юго-востока» оказывается чист перед законом как слеза младенца. Такой внезапный кульбит украинской Фемиды озадачил даже матерых майданщиков. Подробности для гурманов- по этой ссылке.

И примерно в то же время, когда Бойко выходит сухим их мутной воды, на каналах, аффилированных с Порошенко, начинается навязчивая раскрутка Бойко, как чуть ли не главного соперника действующего гаранта. Впрочем, об этом гораздо лучше меня рассказал Анатолий Шарий.

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А ведь это еще не все. В активе «единого кандидата от юго-востока» такие замечательные политические и бизнес-партнеры, как экс-глава администрации Януковича Сергей Левочкина, чьими усилиями был раскручен Майдан, и Дмитрий Фирташ, на встрече с которым весной 2014-го украинские олигархи договорились «слить» тогдашнего фаворита президентской гонки Кличко, за которым стояла Германия, и поставить на Порошенко.

Я конечно понимаю, что политика – дело тонкое и местами очень грязное. Но ведь не настолько же! И вот теперь, человек с таким послужным списком, бэкграундом и партнерами идет за голосами тех, кто действительно пострадал от политики Майдана. Чтобы во втором туре героически «слиться» под Петра Порошенко.

Мне кажется, есть куда более простой и надежный способ пролонгировать эру Порошенко еще на пять лет. Для этого не нужен Бойко. Пусть Оппозиционная платформа «За жизнь» (так называется та часть экс-Оппоблока, которая после раскола объединилась с Медведчуком и Рабиновичем, и сегодня двигает Бойко) честно призовет тех, кто им верит, отдать голоса за хозяина «Рошена». Чтобы, значит, как в 2014-м. И экономия выйдет.

С «друзьями Фирташа» вроде все ясно. Но, может быть, «друзья Ахметова» чем-то лучше? Вот о них мы поговорим в следующий раз.