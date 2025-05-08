«Самый влиятельный гость Москвы»: Reuters пишет, как Си Цзиньпина принимали в Кремле

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Агентство Reuters пишет, что сегодня на переговорах в Кремле президент России Владимир Путин приветствовал председателя КНР Си Цзиньпина на переговорах в Кремле, которые, как надеется Москва, «дадут российскому лидеру дипломатическую поддержку в ключевой момент войны с Украиной».

Сообщается, что Путин и Си подошли друг к другу по красной дорожке с противоположных концов одного из самых роскошных залов Кремля и пожали друг другу руки перед камерами, затем вытянулись по стойке смирно, услышав исполнение китайских и российских государственных гимнов, описывает встречу агентство.

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«Си — самый влиятельный из более чем двух десятков иностранных лидеров, которые на этой неделе посещают Москву, чтобы отметить в четверг 80-ю годовщину окончания Второй мировой войны. Торжества проходят в ключевой момент войны с Украиной, поскольку Москва и Киев подвергаются давлению со стороны США с целью заключения мирного соглашения», – пишет Reuters.

Си, чья страна находится в состоянии тарифной войны с Соединенными Штатами, как ожидается, подпишет многочисленные соглашения для углубления стратегического партнерства.

«Китай является крупнейшим торговым партнером России и бросил Москве экономический спасательный круг, который помог ей преодолеть западные санкции. Китай покупает больше российской нефти и газа, чем любая другая страна», – подчеркивает Reuters.

Си Цзиньпин заявил, что две страны, как мировые державы и постоянные члены Совета Безопасности ООН, будут работать вместе, чтобы противостоять «односторонности и запугиванию» — подразумеваемый намек на Соединенные Штаты.

Он заявил, что они будут «совместно продвигать правильный взгляд на историю Второй мировой войны, защищать авторитет и статус Организации Объединенных Наций, решительно защищать права и интересы Китая, России и подавляющего большинства развивающихся стран и работать вместе для продвижения равноправной, упорядоченной, многополярной и инклюзивной экономической глобализации».

Китайские войска примут участие в пятничном военном параде на Красной площади, который станет центральным событием памятных мероприятий.

Си призвал к переговорам по прекращению конфликта на Украине и обвинил США в его разжигании поставками оружия в Киев.