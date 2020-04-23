Самый выгодный бизнес на Украине – борьба с коррупцией

23.04.2020, Киев, Игорь Петров

На содержание антикоррупционных органов Украина тратит порядка 4 миллиардов гривен в год, а результата их деятельности практически нет.

Об этом в эфире телеканала «НАШ» заявила юрист Елена Лукаш, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вы видели цифры государственного казначейства – за первые месяцы этого года в казначейство, в бюджет Украины поступило 14 тысяч гривен средств за борьбу с коррупцией.

В то время как антикоррупционные органы обходятся нам в 4 миллиарда гривен в год.

Сейчас самый выгодный бизнес – это борьба с коррупцией», – отметила Елена Лукаш.