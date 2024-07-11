Самый высокопоставленный украинский судья-взяточник едва не сбежал за границу

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Обвиняемого во взяточничестве скандально известного бывшего главу Верховного Суда Всеволода Князева поймали украинские пограничники на Закарпатье – в 1 км от границы с Румынией по подозрению в попытке ее незаконного пересечения.

Такое сообщение быстро разлетелось по украинским СМИ со ссылкой на известного закарпатского журналиста и блогера Виталия Глаголу. Впрочем, сенсация долго не прожила.

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Уже через несколько часов адвокаты Князева и сам он опровергли эту информацию. Впрочем, нет дыма без огня – обьектом пристального внимания силовиков Князев все же стал, но не надолго. Сам он рассказал, что его остановили на одном из блокпостов для проверки документов, после чего — попросили проехать в пограничный отдел.

«Я не возражал. После тщательной проверки документов связались с НАБУ и выяснили, что ко мне нет претензий. После этого я покинул отдел пограничной службы. Сейчас нахожусь на Закарпатье и планирую продолжить отдых», — рассказал экс-глава Верховного суда изданию «Бабель».

Его адвокат Иван Староста в комментарии Суспільному также опроверг данные журналистов о задержании Князева.

«Распространенная информация не соответствует действительности. Князев действительно находится на Закарпатье, куда прибыл для оздоровления в одном из санаториев», — рассказал адвокат.

Сейчас экс-судья находится в поселке Солотвино Закарпатской области на отдыхе. И вот этот факт заслуживает куда большей чести стать предметом сенсации, учитывая бэкграунд Князева и обстоятельства его дела.

Вкратце напомним основные вехи этого скандального дела. Бывшего главу Верховного Суда Всеволода Князева детективы Национального антикоррупционного бюро Украины задержали в мае прошлого года прямо на рабочем месте по обвинению получении 2,7 млн долларов взятки и в сговоре по делу беглого украинского олигарха Константина Жеваго.

Таким образом Князев стал самым высокопоставленным из задержанных судей за всю историю Украины.

Через полгода фигурант самого громкого коррупционного дела страны триумфально вышел из СИЗО под залог, сумму которого ему уменшили вдвое – со 107 млн гривен до 55. Чтобы заплатить их адвокаты и родственники Князева якобы взяли кредит.

Все это время он формально оставался не только судьей, но и главой Верховного суда – с такой-то тенью на репутации. А Высший совет правосудия юлил, утверждая, что не наделен полномочиями самостоятельно инициировать вопрос об отстранении Князева от обязанностей.

Весной уже этого года следствие по делу было завершено подачей материалов дела в суд. «Также, в ближайшее время будут поданы ходатайства в ВСП об отстранении Князева от совершения правосудия», — обещал глава МВД Александр Клименко.

И только после этого Князева отстранили от осуществления правосудия до 6 апреля 2024 года, затем этот срок продлили до 27 июля. Ему грозит лишение свободы от 8 до 12 лет с конфискацией имущества, а также лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет.

В апреле Минюст арестовал имущество и банковские счета Князева. По данным ведомства, в праве собственности Князева зарегистрировано четыре единицы недвижимого имущества в Николаеве и Николаевской области.

В мае этого года с Князева сняли электронный браслет: причиной стали проблемы со здоровьем.

Вот так и вышло, что самый высокопоставленный судья-взяточник в истории Украины спокойно отдыхает на горном курорте. А вот беглого олигарха Жеваго в эти же дни украинский суд заочно арестовал – по тому же делу.