Самыми жестокими будут бои за Суджу – прогноз

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Русские постараются выбить ВСУ из Курской области до начала функционирования новой администрации Белого дома, чтобы перенести боевые действия в Сумскую и Харьковскую области, откуда Киев наступал на российские территории.

Об этом на канале «Politeka» заявил украинский политолог Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

Реклама

«Посмотрите, что случилось за неделю даже по карте «Дип стейт», которая отстаёт, я её проворачиваю вперёд – фактически левый фланг украинской обороны был смят, и из 771 квадратных километров контроля территорий остался 651. Потеряно 120 километров в этом регионе. Более того, до ключевых дорог, которые связывают нашу группировку, как минимум левую часть, с территорией Украины, часть их перерезана, а до ключевой дороги осталось несколько километров. Если россиянам удастся прорваться дальше, тогда возникнет вопрос вообще существования этого плацдарма в Курской области. Мы должны понимать, что спешат в России, спешат к американским выборам, спешат к концу года, к формированию американской администрации ликвидировать этот плацдарм, который позволяет Украине торговаться… Думаю, до конца года бои продолжатся, особенно жестокими они будут за Суджу», – сказал Бортник.

«Кроме того, надо понимать, что Россия создала три новых управления – Курское, Брянское и Белгородское. Скорее всего, прекращение боёв на Курском выступе будет означать перенос в Сумскую, Харьковскую области. Скорее всего, Россия попытается занять всю территорию, с которой шло наступление на российские территории. И теперь это направление, Сумы и всё остальное, станет постоянным направлением боевых действий до конца войны», – добавил политолог.