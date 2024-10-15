Самыми жестокими будут бои за Суджу – прогноз

Вадим Москаленко.  
15.10.2024 15:21
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Курск, Россия, Украина


Русские постараются выбить ВСУ из Курской области до начала функционирования новой администрации Белого дома, чтобы перенести боевые действия в Сумскую и Харьковскую области, откуда Киев наступал на российские территории.

Об этом на канале «Politeka» заявил украинский политолог Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Русские постараются выбить ВСУ из Курской области до начала функционирования новой администрации Белого дома,...

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«Посмотрите, что случилось за неделю даже по карте «Дип стейт», которая отстаёт, я её проворачиваю вперёд – фактически левый фланг украинской обороны был смят, и из 771 квадратных километров контроля территорий остался 651. Потеряно 120 километров в этом регионе. Более того, до ключевых дорог, которые связывают нашу группировку, как минимум левую часть, с территорией Украины, часть их перерезана, а до ключевой дороги осталось несколько километров. Если россиянам удастся прорваться дальше, тогда возникнет вопрос вообще существования этого плацдарма в Курской области.

Мы должны понимать, что спешат в России, спешат к американским выборам, спешат к концу года, к формированию американской администрации ликвидировать этот плацдарм, который позволяет Украине торговаться… Думаю, до конца года бои продолжатся, особенно жестокими они будут за Суджу», – сказал Бортник.

«Кроме того, надо понимать, что Россия создала три новых управления – Курское, Брянское и Белгородское. Скорее всего, прекращение боёв на Курском выступе будет означать перенос в Сумскую, Харьковскую области. Скорее всего, Россия попытается занять всю территорию, с которой шло наступление на российские территории. И теперь это направление, Сумы и всё остальное, станет постоянным направлением боевых действий до конца войны», – добавил политолог.

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