Санаторий «Ливадия» купил монархист

30.11.2018, Ялта, Галина Шершнева

ООО «Курорт Ливадия», входящее в состав группы компаний «Царьград», признано победителем открытого аукциона по продаже санатория «Ливадия», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Санаторий был куплен за 509 млн рублей при начальной стоимости продажи объекта более 396 млн рублей. Проданы земельные участки площадью свыше 26 000 квадратных метров и корпуса, а также три объекта культурного наследия регионального значения: «Прачечная с комнатой для утюга, начало ХХ века», «Малый служебный дом, начало ХХ века», «Дом свитский, ХIХ век».

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Председателем группы компаний «Царьград» является православный бизнесмен Константин Малофеев. Он прокомментировал покупку в Крыму своему телеканалу.

«Для всякого русского человека, любящего свою Родину, Ливадия – это настоящий символ Царской России, а не просто дворец и парк. Поэтому для меня, как монархиста, очень важно, чтобы это место развивалось в согласии с уникальным историческим окружением. Мы намерены вернуть Ливадии вид, который будет наиболее соответствовать замыслу гениального архитектора Краснова, автора Ливадийского дворца.

На месте пришедших в полную негодность советских бетонных строений будет построен курорт мирового уровня, в том же «ренессансном» стиле, что и дворцовый ансамбль. Курорт сохранит кардиологическую лечебную направленность, поскольку Ливадийский климат уникален для сердечников. К разработке проекта мы привлечем лучших специалистов в области исторической архитектуры, курортного и гостиничного дела», – сказал Малофеев.

Севастопольское издание «Примечание» обратило внимание на то, что второй участник аукциона АО «Санаторий Ливадия» было зарегистрировано два месяца назад в Симферополе и является единственной фирмой некоего Александра Быченко. Издание перемножило площадь помещений в санатории на цену квадратного метра жилья в Ливадии и пришло к выводу, что санаторий должен был стоить как минимум 1,6 млрд.

Известно, что Малофеев активно поддерживал движение Русской весны в Крыму и на Донбассе.