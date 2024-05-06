«Санду агитирует за ЕС, каким он был 50 лет назад» – молдавский журналист
Президент Молдовы Майя Санду призвала приехавших домой на Пасху молдавских гастарбайтеров из стран ЕС «говорить с родственниками и друзьями из Молдовы о референдуме и присоединении нашей страны к европейской семье».
По словам молдавского журналиста Дмитрия Чубашенко, он уже поговорил с некоторыми из приехавших.
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«Услышал странные вещи: В ЕС уже не так, как раньше; работы меньше, хорошую работу найти труднее; условия жизни хуже, все дорожает; неясно, что впереди, если так будет продолжаться, придется возвращаться из Европы в Молдову», – заметил журналист.
Он приводит слова венгерского-премьер-министра Виктора Орбана, признавшего, что 20 лет назад Венгрия вступала не в такой Евросоюз, каким он является сегодня.
«А Санду агитирует за присоединение к ЕС, каким он был 50 лет назад, но если Молдову и примут туда через 20-30 лет (на самом деле, не примут никогда), это будет совсем другой ЕС, чем даже сегодня», – отмечает Чубашенко.
В агитационных материалах организаторов референдума называется пять пунктов в пользу ЕС:
1.Мир будет гарантирован.
2️.Более высокие доходы и хорошо оплачиваемые рабочие места.
3️.Законы и юстиция по стандартам ЕС.
4️.Получим значительную финансовую помощь на дороги, школы и системы водоснабжения.
5️.Взаимопонимание и сохранение традиций.
На самом деле, отмечает Дмитрий Чубашенко:
1️.ЕС занят милитаризацией и подготовкой к войне.
2️.По официальной статистике, один гражданин Молдовы тратит на еду в среднем 2,9 евро в день.
3️.В результате “еврореформ” юстиция в Молдове разрушена.
4️.Реальной помощи ЕС не видно.
5️.Власти сеют в обществе вражду.
Спасибо!
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