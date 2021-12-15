Санду берет курс на разрушение отношений с Москвой

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Президент Молдовы Майя Санду сделала ряд антироссийских заявлений в интервью Reuters накануне открытия саммита Восточного партнерства в Брюсселе.

В частности она заявила, что Молдова не согласна с суммой долга «Газпрому».

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«Когда цены поднялись, «Газпром» начал говорить о долгах, которые, по их утверждениям, существуют с 1994 года. Они это использовали. Мы считаем, что долг должен быть намного меньше», — сказала Санду.

Президент подчеркнула, что Россия усложняет ситуацию в Республике Молдова повышением цен на поставляемый природный газ

Кроме того, она заявила, что будет настаивать на вступлении своей страны в Евросоюз, несмотря на якобы противодействие России.

«Молдова хочет стать членом Европейского союза. Мы хотим, чтобы это произошло как можно скорее. Мы будем настаивать перед Россией на том, что это наш выбор, и мы хотели бы, чтобы другие государства уважали наш выбор», – добавила молдавский лидер.

Она выразила озабоченность по поводу консолидации российской армии на границе с Украиной, отметив, что «активности России в Приднестровье не наблюдается».

«К сожалению, у нас все еще есть российские войска на территории нашей страны», – отметила Санду.

Русофобские заявления молдавского президента горячо поддержала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

«Мы видим откровенные попытки оказывать давление на Молдову за счет ограниченных поставок газа во время, когда цены на электроэнергию высоки. Страны Евросоюза должны защитить общество от этой циничной геополитической игры», — заявила она на пленарном заседании Европарламента.

В самой же Молдове раскритиковали Санду за ее «неадекватные» заявления.

«Цена на газ в Европе достигла 1550 долларов. И Майя Григорьевна именно сейчас решила облаять Россию. Гимпу и то был умнее. Он критиковал РФ весной и летом, мудро замолкая зимой. К слову, у молдавских фермеров около 200 тысяч тонн яблок в холодильниках. Ждут зимы, когда цена в России повысится, чтобы выгоднее продать… И Майя Григорьевна помогает им как может», – написал в своем телеграм-канале депутат молдавского парламента Богдан Цыдря.

Башкан Гагаузии (русскоязычной автономии в составе Молдовы) Ирина Влах назвала политику Санду «однобокой».

«Молдова маленькая страна, у нашего государства есть много партнеров на Западе и на Востоке. К сожалению, сегодня выстраивается однобокая внешняя политика и от этого страдают граждане. В ряде стран ЕС на уровне первых лиц добились выгодных цен на газ, в то время как в Молдове цена повысилась более чем в два раза. 80 % энергоресурсов Молдова получает от РФ, и было бы правильно выстраивать хорошие отношения с властями России», – сказала Влах.

Шеф-редактор RuBaltic.Ru Александр Носович считает, что Санду «окончательно взяла курс на разрушение отношений с Москвой».

«И дело даже не в этих заявлениях самих по себе, а в том, что они прозвучали на саммите “Восточного партнерства” ЕС с приглашением европейцев в арбитры между Молдавией и Россией. Это очень плохая идея. Всякий раз, когда в отношения бывших советских республик с Москвой влезает Евросоюз, все заканчивается очень плохо. Так что идем на всех парах к возвращению Молдавии в состояние южной Прибалтики для бедных, коей она была при Владе Плахотнюке. В Кишиневе должны отдавать себе отчет, что кризис в отношениях с Россией неизбежно обернется системным кризисом в самой Молдавии», – написал Носович.