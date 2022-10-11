Санду бьется в антироссийской истерике

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Президент Молдовы Майя Санду обвинила Россию в «грубом нарушении воздушного пространства и нейтралитета» своей страны.

Об этом она заявила сегодня не брифинге для журналистов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Республика Молдова требует уважения своих границ», – заявила Санду, комментируя вчерашний инцидент с тремя российскими ракетами, пересёкшими воздушное пространство Молдовы.

Президент также разразилась проклятиями и угрозами в адрес людей, которые третью неделю митингуют в Кишиневе, требуя ее отставки.

«Банда, поддерживающая воровство и войну, которые боятся тюрьмы, готовы поджечь страну, чтобы спасти свою шкуру. Они пытаются использовать сложную ситуацию, в которой сейчас находится страна, для ее дестабилизации и создания хаоса», – сказала Санду.

Она увидела в протестах «руку Москвы».

«Они так сильно хотят оказаться у власти, что пообещали Москве нарушить наш конституционный порядок и установить правительство, с помощью которого Россия сможет использовать нашу страну в войне. Не испытывайте иллюзий. У вас не получится», – заявила Санду.

Она обратилась к правительству с требованием принять временные поправки в законодательство, и дать силовым структурам более широкие полномочия «по борьбе с дестабилизацией» и «саботажем некоторых местных органов власти».

«Граждане, поддерживающие войну и Российскую Федерацию, должны быть сурово наказаны. В другой период эти люди поддержали бы холокост. Предатели родины ответят по закону!», – заявила Санду.

Тележурналистка Елена Левицкая Пахомова напоминает, что «пацифистка» Санду позволяет транзит через территорию Молдовы из Румынии оружия и горючего для ВСУ.

«Майя Григорьевна, так Вы и поддерживаете войну. Ни одному молдавскому родителю, семейному человеку в голову не придет поддержать войну. И это не мы, а Вы позволяете идти через нашу страну не поймешь каким грузам, которые явно нацелены не на ту посевную и на уборку не того урожая. Потому своими кулачками зеркалу грозите, одинокая Вы наша. Нам есть что и кого терять. А Вам?», – написала она в своем ТГ-канале.

Калининградский политолог Александр Носович считает, что Санду «элементарно глупа» и просто озвучивает темники Вашингтона.

«Сейчас Майя Санду заявила, что те, кто поддерживают Россию и её специальную военную операцию на Украине, 80 лет назад поддерживали бы в Молдавии Холокост. Ранее Майя Санду уже в статусе президента оправдывала маршала Антонеску – румынского фашистского диктатора, который как раз Холокост в Молдавии и организовал. Я понимаю, что всему “санитарному кордону” антироссийские тезисы высылают в общей рассылке из Госдепартамента, конторы Жозепа Борреля и соросовских структур, но надо же и голову иногда включать»,- написал Носович.