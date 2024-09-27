Санду боится: в РФ молдавские граждане будут голосовать только на двух участках

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На выборах президента Молдовы на территории России будут открыты только 2 из 231 зарубежного избирательного участка, а не 5, как ожидалось ранее.

Об этом заявил заместитель председателя ЦИК РМ Павел Постикэ, сообщает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Постикэ, такое решение приняли члены Окружного избирательного совета. Он ссылается на заключение МВД, которое, в свою очередь, ссылается на заключение Службы информации и безопасности.

«МВД и СИБ утверждают, что они не могут обеспечить безопасность избирательных комиссий и избирателей в ряде регионов Российской Федерации, кроме как в месте нахождения дипломатической миссии, и предложили открыть только два избирательных участка – в Москве. Вместе с членами ЦИК мы проанализировали и решили, что все же необходимо открыть, минимум, пять избирательных участков в РФ, в том числе в Сургуте, Ярославле и Санкт-Петербурге, которые находятся на достаточно большом расстоянии от линии фронта, и вероятность, с нашей точки зрения, тех или иных военных инцидентов в этих районах достаточно мала, в том числе по сравнению с другими очагами нестабильности, такими как Израиль. Именно поэтому мы предложили пять избирательных участков», – сказал Постикэ.

Недавно оппозиционная Партия социалистов обжаловала в Апелляционной палате Кишинева решение ЦИК о сокращении числа участков на территории России – до 5. По мнению социалистов, сокращение числа пунктов для голосования ограничивает избирательное право диаспоры в этой стране. Однако их апелляция была отклонена как «необоснованная».