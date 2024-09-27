Санду боится: в РФ молдавские граждане будут голосовать только на двух участках

Алексей Логофет.  
27.09.2024 18:30
  (Мск) , Кишинев
Просмотров: 98
 
Беспредел, Выборы, Дзен, Общество, Политика, Произвол, Россия, Скандал


На выборах президента Молдовы на территории России будут открыты только 2 из 231 зарубежного избирательного участка, а не 5, как ожидалось ранее.

Об этом заявил заместитель председателя ЦИК РМ Павел Постикэ, сообщает корреспондент «ПолитНавигатора».

На выборах президента Молдовы на территории России будут открыты только 2 из 231 зарубежного...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

Реклама

По словам Постикэ, такое решение приняли члены Окружного избирательного совета. Он ссылается на заключение МВД, которое, в свою очередь, ссылается на заключение Службы информации и безопасности.

«МВД и СИБ утверждают, что они не могут обеспечить безопасность избирательных комиссий и избирателей в ряде регионов Российской Федерации, кроме как в месте нахождения дипломатической миссии, и предложили открыть только два избирательных участка – в Москве.

Вместе с членами ЦИК мы проанализировали и решили, что все же необходимо открыть, минимум, пять избирательных участков в РФ, в том числе в Сургуте, Ярославле и Санкт-Петербурге, которые находятся на достаточно большом расстоянии от линии фронта, и вероятность, с нашей точки зрения, тех или иных военных инцидентов в этих районах достаточно мала, в том числе по сравнению с другими очагами нестабильности, такими как Израиль. Именно поэтому мы предложили пять избирательных участков», – сказал Постикэ.

Недавно оппозиционная Партия социалистов обжаловала в Апелляционной палате Кишинева решение ЦИК о сокращении числа участков на территории России – до 5. По мнению социалистов, сокращение числа пунктов для голосования ограничивает избирательное право диаспоры в этой стране. Однако их апелляция была отклонена как «необоснованная».

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Сентябрь 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Август    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    30  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть