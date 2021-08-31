Санду цинично обманула Козака, сговорившись с Зеленским

31.08.2021 12:56 (Мск), Москва, Елена Острякова

Новости Украины

Первое сентября станет судя по всему первым днем очередной транспортной блокады Приднестровья. Украина перестанет пропускать через границу машины с приднестровскими номерами.

В начале августа президент Молдовы Майя Санду лично пообещала заместителю главы администрации президента РФ Дмитрию Козаку отсрочить начало блокады да 10 января 2022 года. Посольство Молдовы в Киеве обратилось в МИД Украины с соответствующей просьбой. На фейсбук-странице Одесской таможни появилась информация об отсрочке, которая потом была удалена с пометкой об ошибке. В посольстве Молдовы в Киеве также то подтверждали приднестровским журналистам информацию об отсрочке, то затруднялись с ответом, пеняя на украинскую сторону.

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«Произошли странные вещи. Украина категорически отказалась принимать данное решение», – прокомментировал сегодня ситуацию президент Приднестровья Вадим Красносельский.

Сотрудница Одесской таможни заявила телеканалу «Первый Приднестровский», что на сегодня они располагают только официальным письмом от правительства Молдовы с просьбой прекратить пропуск транспортных средств на приднестровских номерах.

«Проблема вызвана неисполнением молдавской стороной обязательств в рамках переговорного процесса. Руководство Приднестровья предпринимает все усилие для того, чтобы не допустить ограничения прав наших граждан. На данный момент окончательного решения еще нет», – сказал министр иностранных дел ПМР Виталий Игнатьев.

Сторонники Санду пытаются успокоить российские СМИ.

«Нужно быть полным идиотом, чтобы предпринимать шаги по отношению к Приднестровью, которые ущемляют рядовых граждан, ни в чем не повинных, оставляя при этом за скобками криминальный бизнес. Насколько я понимаю, Кишинев не хочет обострения обстановки на пустом месте в ситуации, когда у нас обширное домашнее задание по борьбе с коррупцией, по консолидации структур правового государства и так далее. Нам только этого не хватало», – заявил депутат молдавского парламент от партии «Действие и солидарность» Оазу Нантой «Коммерсанту».

Однако в целом среди прозападных политиков Молдовы настрой не вводить отсрочку.

«Я хочу понять, кто принял это решение. Я не слышал, чтобы эта тема обсуждалась в правительстве. Почему мы узнаем такую важную информацию от одесской таможни? Мне любопытно узнать причины этой отсрочки, если информация верна. Это будет третье продление срока для введения в Приднестровье нейтральных номерных знаков (даже не молдавских).

Сколько можно делать уступки в одностороннем порядке? Предыдущие правительства превратили урегулирование приднестровского конфликта в улицу с односторонним движением. В Тирасполь. Что ж, были общие темные интересы олигархов и сильная зависимость коррумпированных политиков от Москвы. Почему же правительство придерживается той же парадигмы, вредной для Республики Молдова?», – написал в своем «фейсбуке» бывший вице-спикер молдавского парламента Александр Слусарь.

Молдавская оппозиция уверена: Санду цинично обманула Козака, дав обещание, которое не собиралась выполнять.

«Мы думаем, что проблема с приднестровскими номерами типичная молдавская разводка. На самом деле Санду и Зеленский разыграли Россию. Молдавский МИД якобы обратился к Украине решить проблему, показав Москве, что Кишинев соблюдает договорённости с Д.Козаком. А Украина, якобы отказывает. Молдова, мол, хотела, но Украина против, понимаете, Дмитрий Николаевич? Мы уверены, что Козак все видит и понимает. И игры провинциальных наперсточников видны за версту», – написал в своем телеграм-канале депутат-социалист Богдан Цыдря.

Косвенно эту версию подтверждает тот факт, что письмо молдавского посольства в украинский МИД написано на русском языке, хотя у обеих сторон он не в ходу: Санду демонстративно выступает в Киеве на английском. Возможно утечка документа в интернет была допущена специально для усыпления бдительности Москвы.