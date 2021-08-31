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31.08.2021 12:56 (Мск), Москва, Елена Острякова
 
Дзен, Молдова, Политика, Приднестровье, Россия, Скандал, Сюжет дня, Таможня, Транспорт, Украина
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Санду цинично обманула Козака, сговорившись с Зеленским

Новости УкраиныПервое сентября станет судя по всему первым днем очередной транспортной блокады Приднестровья. Украина перестанет...

Первое сентября станет судя по всему первым днем очередной транспортной блокады Приднестровья. Украина перестанет пропускать через границу машины с приднестровскими номерами.

В начале августа президент Молдовы Майя Санду лично пообещала заместителю главы администрации президента РФ Дмитрию Козаку отсрочить начало блокады да 10 января 2022 года. Посольство Молдовы в Киеве обратилось в МИД Украины с соответствующей просьбой. На фейсбук-странице Одесской таможни  появилась информация об отсрочке, которая потом была удалена с пометкой об ошибке. В посольстве Молдовы в Киеве также то подтверждали приднестровским журналистам информацию об отсрочке, то затруднялись с ответом, пеняя на украинскую сторону.

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«Произошли странные вещи. Украина категорически отказалась принимать данное решение», – прокомментировал сегодня ситуацию президент Приднестровья Вадим Красносельский.

Сотрудница Одесской таможни заявила телеканалу «Первый Приднестровский», что на сегодня они располагают только официальным письмом от правительства Молдовы с просьбой прекратить пропуск транспортных средств на приднестровских номерах.

«Проблема вызвана неисполнением молдавской стороной обязательств в рамках переговорного процесса. Руководство Приднестровья предпринимает все усилие для того, чтобы не допустить ограничения прав наших граждан. На данный момент окончательного решения еще нет», – сказал министр иностранных дел ПМР Виталий Игнатьев.

Сторонники Санду пытаются успокоить российские СМИ.

«Нужно быть полным идиотом, чтобы предпринимать шаги по отношению к Приднестровью, которые ущемляют рядовых граждан, ни в чем не повинных, оставляя при этом за скобками криминальный бизнес. Насколько я понимаю, Кишинев не хочет обострения обстановки на пустом месте в ситуации, когда у нас обширное домашнее задание по борьбе с коррупцией, по консолидации структур правового государства и так далее. Нам только этого не хватало», – заявил депутат молдавского парламент от партии «Действие и солидарность» Оазу Нантой «Коммерсанту».

Однако в целом среди прозападных политиков Молдовы настрой не вводить отсрочку.

«Я хочу понять, кто принял это решение. Я не слышал, чтобы эта тема обсуждалась в правительстве. Почему мы узнаем такую важную информацию от одесской таможни? Мне любопытно узнать причины этой отсрочки, если информация верна. Это будет третье продление срока для введения в Приднестровье нейтральных номерных знаков (даже не молдавских).

Сколько можно делать уступки в одностороннем порядке? Предыдущие правительства превратили урегулирование приднестровского конфликта в улицу с односторонним движением. В Тирасполь. Что ж, были общие темные интересы олигархов и сильная зависимость коррумпированных политиков от Москвы. Почему же правительство придерживается той же парадигмы, вредной для Республики Молдова?», – написал в своем «фейсбуке» бывший вице-спикер молдавского парламента Александр Слусарь.

Молдавская оппозиция уверена: Санду цинично обманула Козака, дав обещание, которое не собиралась выполнять.

«Мы думаем, что проблема с приднестровскими номерами типичная молдавская разводка. На самом деле Санду и Зеленский разыграли Россию. Молдавский МИД якобы обратился к Украине решить проблему, показав Москве, что Кишинев соблюдает договорённости с Д.Козаком. А Украина, якобы отказывает. Молдова, мол, хотела, но Украина против, понимаете, Дмитрий Николаевич? Мы уверены, что Козак все видит и понимает. И игры провинциальных наперсточников видны за версту», – написал в своем телеграм-канале депутат-социалист Богдан Цыдря.

Косвенно эту версию подтверждает тот факт, что письмо молдавского посольства в украинский МИД написано на русском языке, хотя у обеих сторон он не в ходу: Санду демонстративно выступает в Киеве на английском. Возможно утечка документа в интернет была допущена специально для усыпления бдительности Москвы.

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