Санду демонстративно отказывается от поездки в Москву

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Сформировавшийся в Молдове правящий прозападный режим, неоднократно требовавший вывода миротворцев из Приднестровья и присоединявшийся к антироссийским акциям Украины против Крыма, называет такую политику «прагматическими» отношениями с Россией.

Об этом сегодня на пресс-коференции заявил министр иностранных дел Молдовы Нику Попеску, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Это спокойные, взаимовыгодные отношения. Молдова отстаивает свои интересы, но делает это в уважительной форме и ищет решения вопросов, которые накопились в отношениях с Россией и другими государствами региона. Договор о партнерстве с Россией продлевается автоматически на новый срок, если ни одна из сторон не собирается из него выходить. На этом этапе у нас нет никаких причин делать этого, он продолжит действовать», – сказал Попеску.

Вместе с тем в Москву молдавский президент Майя Санду, объездившая за минувший год всю Европу и несколько раз побывавшая в США, не собирается.

«Сейчас наши отношения с российской стороной посвящены другим вещам. Это организация заседания межправкомиссии, которая, наверное, соберется в феврале-марте. Продолжаются переговоры по газу, идет диалог по другим вопросам», — сказал Попеску.