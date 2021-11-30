Санду демонстративно отказывается от поездки в Москву

30.11.2021  23:58 (Мск), Москва,
Елена Острякова.  
Просмотров:
 
Молдова, Политика, Россия


Сформировавшийся в Молдове правящий прозападный режим, неоднократно требовавший вывода миротворцев из Приднестровья и присоединявшийся к антироссийским акциям Украины против Крыма, называет такую политику «прагматическими» отношениями с Россией.

Об этом сегодня на пресс-коференции заявил министр иностранных дел Молдовы Нику Попеску, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Сформировавшийся в Молдове правящий прозападный режим, неоднократно требовавший вывода миротворцев из Приднестровья и присоединявшийся...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.



«Это спокойные, взаимовыгодные отношения. Молдова отстаивает свои интересы, но делает это в уважительной форме и ищет решения вопросов, которые накопились в отношениях с Россией и другими государствами региона. Договор о партнерстве с Россией продлевается автоматически на новый срок, если ни одна из сторон не собирается из него выходить. На этом этапе у нас нет никаких причин делать этого, он продолжит действовать», – сказал Попеску.

Вместе с тем в Москву молдавский президент Майя Санду, объездившая за минувший год всю Европу и несколько раз побывавшая в США, не собирается.

«Сейчас наши отношения с российской стороной посвящены другим вещам. Это организация заседания межправкомиссии, которая, наверное, соберется в феврале-марте. Продолжаются переговоры по газу, идет диалог по другим вопросам», — сказал Попеску.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту






За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Декабрь 2021
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Ноябрь    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть