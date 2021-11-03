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03.11.2021 23:12 (Мск), Москва, Елена Острякова
 
Газ, Дзен, Идиотизм, Молдова, Общество, Политика, Россия, русофобия, Скандал, США
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Санду демонстративно поблагодарила США за российский газ

Президент Молдовы Майя Санду поблагодарила США за «разрешение газового кризиса». Об этом она написал...

Президент Молдовы Майя Санду поблагодарила США за «разрешение газового кризиса».

Об этом она написал в своем «твиттере», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Спасибо Соединенным Штатам за то, что были с нами во время газового кризиса. Мы поддерживали тесный контакт с нашими американскими партнерами и надеемся, что вместе будем работать над повышением устойчивости нашего энергетического сектора. Спасибо за вашу поддержку», – написала Санду.

США замыкают череду благодарностей Санду. Первым спасибо от молдавского президента получил в телефонном разговоре ее украинский коллега Владимир Зеленский. Затем она по скайпу скопом отблагодарила послов европейских государств. И только «Газпром» и Россия не дождались знаков внимания.

Молдавская журналистка Людмила Бельченкова считает, что со стороны президентши это элементарный пиар. Она благодарит те государства в информационном поле которых желает присутствовать.

«Поблагодарила в твиттере, на английском языке… Ну, так, чтобы в Америке точно заметили. По этому поводу у меня 2 вопроса: чем конкретно нам помогли США, и с какой целью она с ними по этому вопросу контактировала», – сказала Бельченкова в эфире одного из телеканалов.

Сенатора РФ Алексея Пушкова благодарности Санду не удивили.

«Договорились с Газпромом и получают жизненно нужный газ из России, а рассыпаются в благодарностях перед США – причем демонстративно. Так и будет впредь. Что же, это не оставляет иллюзий насчет “партнеров” и их намерений. Вывод очевиден: наши поставки газа ни в коей мере не привязывают нынешний Кишинев к России. Именно это всячески дает понять М.Санду», – написал Пушков в своем телеграм-канале.

Серия президентских благодарений проходит на фоне отчаянных попыток молдавской прессы доказать, что молдавское правительство одержало победу на переговорах с «Газпромом». Всплывающие в СМИ детали контракта и обещание повысить тариф для населения делают эту задачу крайне нелегкой. В ход пошла нетрадиционная аргументация.

Глава минздрава Молдовы Алла Немеренко оценила «невербальный язык» на фото главы «Газпрома» Алексея Миллера и молдавского вице-премьера Андрея Спыну с переговоров в Санкт-Петербурге.

«Во время пожатия рук ладонь Спыну находится сверху, значит, на его стороне преимущество; ладонь Миллера сильно сжата, пальцы напряжены — это означает, что он хочет подчеркнуть свою силу (хотя ему не удалось показать это на переговорах). Папку Спыну держит близко к телу — как ценный трофей, Миллер держит папку на расстоянии. Место съемки выбирают хозяева, и фон тоже не случаен — отправлен месседж — помните — идет зима, холод. Улыбка Миллера — стандартная, протокольная, почти фальшивая. У Спыну улыбка усталая, но искренняя», – написала Немеренко в своем «фейсбуке».

Оппозиционный предприниматель Вячеслав Платон разбил в пух и прах теорию министра.

«Я не стал сразу высказываться по поводу газового контракта, пока не получил достоверную информацию от источника в Газпроме о закулисье проведённых переговоров. Миллер показывал мастеркласс, как разводить лохов! Безусловно, это не его уровень, но «шеф решил поразвлечься». Переговоры явно дали понять, что Газпром рассчитывает на более низкую цену в будущем.

Сегодня аномальные краткосрочные цены, и Газпрому они нужны исключительно для стимулирования Европейских регуляторов к запуску Северного потока-2. Поэтому он променял очень высокие цены в течении 2-3 месяцев на умеренно высокие в течении 5 лет. Поэтому и контракт продлили не на 1 год, как обычно, а сразу на 5 лет. Тем самым зарезервировали все мощности под Газпром, убили третий энергетический пакет и превратили в груду металлолома за 150 млн.€ газопровод Яссы-Кишинёв, красиво показав Румынии, чего стоит для молдаван их братская дружба. Виртуозная игра!!!», – написал Платон в своем телеграм-канале.

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