Санду демонстративно поблагодарила США за российский газ

03.11.2021 23:12 (Мск), Москва, Елена Острякова

Президент Молдовы Майя Санду поблагодарила США за «разрешение газового кризиса».

Об этом она написал в своем «твиттере», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Спасибо Соединенным Штатам за то, что были с нами во время газового кризиса. Мы поддерживали тесный контакт с нашими американскими партнерами и надеемся, что вместе будем работать над повышением устойчивости нашего энергетического сектора. Спасибо за вашу поддержку», – написала Санду.

США замыкают череду благодарностей Санду. Первым спасибо от молдавского президента получил в телефонном разговоре ее украинский коллега Владимир Зеленский. Затем она по скайпу скопом отблагодарила послов европейских государств. И только «Газпром» и Россия не дождались знаков внимания.

Молдавская журналистка Людмила Бельченкова считает, что со стороны президентши это элементарный пиар. Она благодарит те государства в информационном поле которых желает присутствовать.

«Поблагодарила в твиттере, на английском языке… Ну, так, чтобы в Америке точно заметили. По этому поводу у меня 2 вопроса: чем конкретно нам помогли США, и с какой целью она с ними по этому вопросу контактировала», – сказала Бельченкова в эфире одного из телеканалов.

Сенатора РФ Алексея Пушкова благодарности Санду не удивили.

«Договорились с Газпромом и получают жизненно нужный газ из России, а рассыпаются в благодарностях перед США – причем демонстративно. Так и будет впредь. Что же, это не оставляет иллюзий насчет “партнеров” и их намерений. Вывод очевиден: наши поставки газа ни в коей мере не привязывают нынешний Кишинев к России. Именно это всячески дает понять М.Санду», – написал Пушков в своем телеграм-канале.

Серия президентских благодарений проходит на фоне отчаянных попыток молдавской прессы доказать, что молдавское правительство одержало победу на переговорах с «Газпромом». Всплывающие в СМИ детали контракта и обещание повысить тариф для населения делают эту задачу крайне нелегкой. В ход пошла нетрадиционная аргументация.

Глава минздрава Молдовы Алла Немеренко оценила «невербальный язык» на фото главы «Газпрома» Алексея Миллера и молдавского вице-премьера Андрея Спыну с переговоров в Санкт-Петербурге.

«Во время пожатия рук ладонь Спыну находится сверху, значит, на его стороне преимущество; ладонь Миллера сильно сжата, пальцы напряжены — это означает, что он хочет подчеркнуть свою силу (хотя ему не удалось показать это на переговорах). Папку Спыну держит близко к телу — как ценный трофей, Миллер держит папку на расстоянии. Место съемки выбирают хозяева, и фон тоже не случаен — отправлен месседж — помните — идет зима, холод. Улыбка Миллера — стандартная, протокольная, почти фальшивая. У Спыну улыбка усталая, но искренняя», – написала Немеренко в своем «фейсбуке».

Оппозиционный предприниматель Вячеслав Платон разбил в пух и прах теорию министра.

«Я не стал сразу высказываться по поводу газового контракта, пока не получил достоверную информацию от источника в Газпроме о закулисье проведённых переговоров. Миллер показывал мастеркласс, как разводить лохов! Безусловно, это не его уровень, но «шеф решил поразвлечься». Переговоры явно дали понять, что Газпром рассчитывает на более низкую цену в будущем. Сегодня аномальные краткосрочные цены, и Газпрому они нужны исключительно для стимулирования Европейских регуляторов к запуску Северного потока-2. Поэтому он променял очень высокие цены в течении 2-3 месяцев на умеренно высокие в течении 5 лет. Поэтому и контракт продлили не на 1 год, как обычно, а сразу на 5 лет. Тем самым зарезервировали все мощности под Газпром, убили третий энергетический пакет и превратили в груду металлолома за 150 млн.€ газопровод Яссы-Кишинёв, красиво показав Румынии, чего стоит для молдаван их братская дружба. Виртуозная игра!!!», – написал Платон в своем телеграм-канале.