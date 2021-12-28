Санду демонстративно упорствует в игнорировании России

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Неформальный саммит глав стран-членов СНГ состоялся сегодня в Санкт-Петербурге. На него прибыли руководители Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

В ходе обнародованной протокольной съемки они обсуждали только проблему пандемии, однако дали понять, что в ходе закрытой части встречи будут затронуты и другие вопросы.

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Президент Молдовы Майя Санду проигнорировала мероприятие, хотя ранее и она, и члены ее правительства уверяли, что хотят работать в рамках СНГ.

В эфире телеканала ProTV. она отговорилась тем, что не получала официального приглашения на саммит.

«Нет. Не еду на этот саммит. Я уже говорила, что анализирую участие в этих встречах в зависимости от их повестки и обсуждаемых тем – насколько они значимы для Молдовы, нас особо интересуют экономические аспекты, мы хотим решать проблемы в этой области. Я не получила официального приглашения, а также не видела повестку», – сказал Санду.

Как выясняется, спикер молдавского парламента Игорь Гросу в отличие от президента видел повестку саммита, но счел ее «размытой».

«Было принято решение, что участие в предстоящем саммите нецелесообразно из-за размытой повестки, а мы поедем туда, где интересы Молдовы, где будет готова повестка в интересах Молдовы», – заявил Гроссу журналистам.

Демарш Санду возмутил молдавских экспертов и журналистов.

«Крыса есть крыса. Санду – пример человека-зомби во главе государства, пусть и такого маленького, как Молдова. Она – человек абсолютно несамостоятельный и управляемый извне. В её мозг вложена программа под названием «Прозападный курс Молдовы», – написал в своем телеграм-канале политолог Владимир Букарский.

«А ведь по большому счету Санду действительно нечего делать на саммите. Там встречаются реальные главы государств, а не содержанки иностранных фондов», – написал в своем «фейсбуке» журналист Илья Киселев.

«Интересно, а от кого наша мадмуазель ждала приглашения? От Путина? Так это не Россия организует данную встречу. Это встреча глав государств СНГ, которую организует исполнительный комитет СНГ, его секретариат, в который входят и представители РМ. Так что вся информация моментально доводится до сведения соответствующих глав государств, согласуется повестка и т.д.

И никто не ждёт особого приглашения. Более того, каждая страна может предложить включить в повестку дня вопрос, который считает исключительно важным для себя. Так что тут г-жа президент или лукавит, прикидываясь девочкой-незнаечкой или расписывается в некомпетентности своего аппарата», – считает ¬ экс-министр экономики Молдовы Александр Муравский.

На самом деле Санду даже не лукавит и не скрывает своей откровенно антироссийской позиции. В том же интервью она заявила, что не намерена встречаться с президентом Приднестровья Вадимом Красносельским.

«Я не планирую дискуссию или встречу. Все обсуждения, которые мы ведем в контексте решения определенных проблем, проводятся в рамках существующей структуры Бюро политик реинтеграции… Я не планирую такую встречу и не вижу в ней необходимости», – сказала Санду.

При этом она напомнила, что не признает президентских выборов в Приднестровье. А письмо Красносельского она, как и приглашение на саммит, не получала, хотя документ был опубликован на всех официальных сайтах ПМР и в молдавских СМИ.

Президент Приднестровья написал молдавской коллеге весьма примирительное письмо, в котором намекнул на возможность компромиссов в разрешении конфликта на Днестре. В тот же день МИД РФ выступил с заявлением в поддержку этой инициативы.

Таким образом, ответ Санду при всем видимом лукавстве является откровенным демаршем.