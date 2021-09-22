Санду довольна: Байден упомянул Молдову между Суданом и Замбией

22.09.2021 09:00 (Мск), Москва, Елена Острякова

Президент США Джо Байден, выступая на Генеральной ассамблее ООН, упомянул Молдову.

«Правда в том, что демократический мир повсюду. Он живет в активистах, борющихся с коррупцией, защитниках прав человека, журналистах, мирных протестующих. На линии фронта этой борьбы в Беларуси, Бирме, Кубе, Сирии, Венесуэле… Он живет в гордых молдаванах, которые одержали убедительную победу в борьбе за демократическое правление, за возможность бороться с коррупцией, за более инклюзивную экономику», – сказал Байден.

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На эту реплику живо и оперативно отреагировала президент Молдовы Майя Санду, находившаяся в зале ООН.

«Наши достижения видны и в Нью-Йорке. Спасибо господину Байдену за высокую оценку выбора, который сделали наши граждане, решившие бороться за демократию, победить коррупцию и развивать экономику», – написала Санду в своем «фейсбуке».

Оппозиционный депутат молдавского парламента Богдан Цыдря обратил внимание на то, что подписчики Санду не разделили ее искренней радости.

«Господин назвал меня любимой женой! (с). Ох, как кипятком заливаются сторонники ПАС: мол, спасибо, домн Байден, за доверие. Посмотрите, как у президента Майи Санду народ в комментариях изгаляется на фб – есть очень обидные, о том, что за год ни чего не сделано, только цены поднялись», – написал Цыдря в своем телеграм-канале.

«Видимо, ее не смутило, что упомянул он Молдавию между Суданом и Замбией. А вот на Украине траур – ее в череде этих великих держав хозяин ни разу не помянул», – иронизирует политолог Владимир Корнилов.

Днем ранее Санду совершила еще один верноподданнический жест в отношении США. Она не наградила покидавшего свой пост посла Китая. Для сравнения бывший посол США Дерек Хоган получил от Молдовы Орден Почета, а бывший глава миссии ЕС Петер Михалко -медаль «За дипломатические заслуги».

Нетактичность Санду осудил бывший президент Молдовы Игорь Додон.

«Расцениваю этот шаг Майи Санду как явную провокацию или следование четким инструкциям из-за рубежа, особенно на фоне награждения за последние месяцы послов США, ЕС, Франции. Считаю этот шаг нынешнего руководства страны демонстративным неуважением к такой важной для нас стране, как Китай, который к тому же является стратегическим партнером Республики Молдова», – написал Додон.

Он напомнил, что Китай был одним из первых, кто оказал значительную помощь Молдове в начале пандемии в 2020 году, инициировал множество программ помощи стране.

Очевидно, что новые власти ценят дипломатов за другие заслуги. Тот же Хоган, покидая Кишинев, признался, что Соединённые Штаты «вложили серьёзные деньги в развитие независимых СМИ» и эти инвестиции не были напрасными. Они противостояли «российской дезинформации» и пропаганде в стране. Хоган лично контролировал ход выборов, на которых победила Санду и ее партия, он даже проводил инструктаж молдавской ЦИК.