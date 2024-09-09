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Присутствие российского посла в Молдове Олега Васнецова на праздновании Дня Республики в Приднестровье – это предсказуемая акция Кремля.

Об этом президент Молдовы Майя Санду заявила в эфире программы “In Profunzime” на телеканале Pro TV, сообщает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Однако, несмотря на происходящее, глава государства заявила, что не позволит вовлечь себя в такие споры и продолжит настаивать на выводе российских войск и мирном урегулировании приднестровского конфликта.

«Мы все знаем, что это не первый такой случай. Мы знаем отношение Кремля к нашей территориальной целостности. Мы знаем, что они поддерживают сепаратизм на нашей территории. К сожалению, мы не можем изменить поведение Кремля. Мы остаёмся твёрды в своей позиции. Мы будем продолжать настаивать на выводе российских войск с территории Республики Молдова и на мирном решении этого конфликта. Мы не должны позволять втягивать себя в подобные споры. Мы должны стать сильнее, защищать мир и готовиться к возможности мирного урегулирования этого конфликта», — заявила Санду.

Ранее российский посол в Кишиневе Олег Васнецов принял участие в праздновании Дня Республики в Приднестровье 2 сентября. В этот день в 1990 году съезд депутатов всех уровней в Тирасполе провозгласил автономную республику в составе СССР. Официальное название праздника – День Республики, а не День Независимости, как заявляют официальные лица Молдовы.

При этом Приднестровье, в соответствии с Московским меморандумом 1997 года, подписанном президентом Молдовы Петром Лучинским и его украинским коллегой Леонидом Кучмой, является юридическим лицом в рамках строительства общего государства по оба берега Днестра, и обладает правом на свободную внешнеэкономическую деятельность.

После того как официальный Кишинёв в лице премьер-министра Василия Тарлева (ныне выдвигающегося в президенты в качестве друга России), совместно с главой правительства Украины Юрием Ехануровым, в марте 2006 года в одностороннем порядке нарушил условия меморандума 1997 года, Приднесторовье в ответ провело референдум о независимости и свободном присоединении к России.

Таким образом, инициаторами попрания предыдущих договорённостей и изменения статус-кво всегда становятся Молдова и Украина, а также поддерживающий их коллективный Запад.