Санду гадит экономике Приднестровья и провоцирует блэкауты

Две аварии подряд случились на прошлой неделе на Молдавской ГРЭС, расположенной в Приднестровье. Об этом сообщает телеканал ТСВ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Сначала вылетел из работы восьмой блок, на котором работала станция. Потом аварийная ситуация случилась на одиннадцатом блоке, на который станция перешла. Сейчас она опять вернулась на работу восьмым блоком», – сказал замминистра экономического развития ПМР Евгений Гроссул.

Блэкаут в северных районах республики длился 2 часа. Свет отключался и в домах, и на предприятиях. Кроме того, понижалась температура в батареях.

Причиной аварий стал демонстративный отказ режима Майи Санду закупать электроэнергию в Приднестровье. Из-за этого МГРЭС перешла на работу одним блоком. Такой режим создает риски непредвиденных происшествий

«Работа одним блоком всегда чревата такими ситуациями. Потому что когда работают два блока, всегда есть возможность, когда с одним что-нибудь случилось, поднять нагрузку на втором и закрыть недостающую потребность в электроэнергии. При работе одним блоком в аварийной ситуации генерация просто теряется, и нужно 1,5-2 часа, чтобы ее восстановить», – сказал Гроссул.

Электроэнергия из Приднестровья обходилась Молдове в 66 долларов за мегаватт. Но Кишинев предпочитает закупать самое дорогое в Европе румынское электричество по 132,5 евро за мегаватт, лишь бы подорвать экономику ПМР.

Молдаванам такая политика оборачивается ростом тарифов. Глава «Энергокома» Еуджениу Бузату заявил в эфире местного ИВ, что покупать электричество у Приднестровья неправильно, потому что «это сильно ниже рыночных расценок», а «ностальгирующие граждане должны понять, что хлеба по 16 копеек и колбасы по рублю не думаю, что может быть».