Санду готова поддерживать Украину до последнего молдавского фермера

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Молдавские фермеры второй день выставляют пикеты из тракторов на основных трассах страны. В акции задействовано 550 единиц техники.

Сегодня аграрии перекрыли подъезд к таможне «Леушены», а завтра собираются двинуться на Кишинев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Помимо компенсаций фермеры требуют прекратить транзит через территорию Молдовы украинского зерна, которое сбивает цену на их продукцию в Европе.

Протесты прокомментировала президент Молдовы Майя Санду.

«Понимаю, что фермеры испытывают проблемы и понимаю контекст, но мы не можем закрыть страну для Украины. Украина, повторяю, напрямую защищает от российской угрозы, и мы обязаны сделать, что можем. Знаю, что правительство вышло с предложениями – обсудят, пропротестуют, поговорят и, надеюсь, найдут решения. Найдут приемлемые обеим сторонам решения» – сказала Санду в интервью Vocea Basarabiei.

Сегодня к протестующим вышел только премьер-министр Молдовы Дорин Речан и пообещал выпросить у Евросоюза деньги на компенсации. А министр иностранных дел Нику Попеску похвастался, что Молдове удалось поставить в Швецию целых два грузовика яблок. Ранее 98% молдавских яблок поставлялись в Россию.