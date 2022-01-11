Санду готова уничтожить Молдову из ненависти к России

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Бывший президент Молдовы Игорь Додон призвал свою прозападную преемницу Майю Санду срочно отправляться на переговоры в Москву, чтобы разрешить энергетический кризис, разразившийся в стране.

Об этом он написал в своем телеграм-канале, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Призываю высшее руководство Молдовы одуматься, усмирить своё высокомерие, перестать играть в западную русофобскую истерику и срочно запросить переговоры на высоком уровне с нашими стратегическим российскими партнерами для того, чтобы найти возможность помочь молдавскому народу пережить эту зиму», – написал Додон.

Он призвал Санду брать пример с руководителей Сербии, Венгрии и Германии, которые смогли договориться с Россией о приемлемых ценах на газ для своих народов. Политик обвинил президентшу в том, что она проигнорировала 7 возможностей пообщаться со своим российским коллегой Владимиром Путиным на саммитах СНГ и ЕАЭС, куда ее приглашали.

Депутат молдавского парламента Богдан Цырдя считает, что Санду, не последует призыву Додона, поскольку находится под полным контролем Запада.

«Ведь их привёл к власти Госдеп, а не народ. Народ всего лишь голосовал так, как его убедили 105 СМИ на внешнем финансировании, фейсбук и почти 14 000 НПО (они же иноагенты). Молдова не только благодарит США за российский газ. Впечатление, что страна и платит за этот газ не Газпрому, а США», – написал Цырдя.

Экс-министр экономики Молдовы Александр Муравский назвал молдавское правительство «надутыми от собственной значимости, самовлюблёнными, но пустоголовыми индюками, способными только на пустую демагогию». Он считает кабинет неспособным вести переговоры с Россией по накопившимся проблемам.

«Молдова должна располагать целым пакетом предложений, которые могли бы заинтересовать РФ, пакетом предложений, показывающих, что Молдова серьёзно настроена на стратегическое партнёрство с РФ. Никто не будет требовать от Молдовы федерализации страны, признания Приднестровья, строительства военной базы и прочей лабуды, которой пугают обывателей. Но желание РФ исключить из лексикона молдавских властей антироссийскую риторику, неучастие в антироссийских акциях и союзах вполне логично и объяснимо. Чем раньше начнётся такой диалог, тем больше шансов на снижение давления на население ставшего уже невыносимым тарифного груза», – написал Муравский.

О том, что молдавское правительство пренебрежёт советами политиков свидетельствует тот факт, что сегодня аудиторы Счетной палаты начали проверять «Молдовагаз». Наблюдатели полагают, что цель аудита – подвести предприятие, 50% акций которого принадлежат «Газпрому», под банкротство и, таким образом, изгнать российского монополиста из страны.