Санду готовит рейдерский захват дочерней компании «Газпрома»

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Власти Молдовы хотят полностью разорвать отношения с «Газпромом», мотивируя это тем, что российская монополия тормозит выполнение Третьего энергопакета ЕС, а, следовательно, выполнение Кишиневом «кандидатского минимума» по вступлению в Евросоюз.

На днях молдавское правительство одобрило поправки в закон, обязывающие российскую сторону к осени текущего года передать газотранспортную систему «независимому оператору» до 10 сентября.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

«Мы не можем бесконечно ждать, когда Газпром» примет решение», — заявил министр энергетики Молдовы Виктор Парликов.

Молдавский публицист Кристиа Руссу считает, что Кишинев готовит рейдерский захват активов активов «Молдовагаза» – дочерней компании «Газпрома».

«Решениями комиссии по чрезвычайным ситуациям «Молдовагазу» навязали схему реализации газа от европейских трейдеров через госпредприятие «Энергоком». Ту самую схему поставок под кредит Европейского банка реконструкции развития, которая привела к обнищанию рядовых потребителей газа и чуть не привела к изъятию активов и банкротству самого «Молдовагаз», – пишет Руссу в RTA.

Примечательно, что у «Газпрома» «Молдовагаз» покупает газ за 550 долларов за тысячу кубометров и передает его целиком Приднестровью, а «Энергоком» продает «европейский» (на самом деле азербайджанский и российский) газ за 600 долларов. Такой странный бизнес Молдова намерена продолжать и в 2024 году.

Однако молдавские власти хотят полностью избавиться от российского присутствия и угрожают отобрать у «Молдовагаз» лицензию на работу. Ее передадут компании «Vestmoldtransgaz», которая управляет газопроводом из Румынии «Яссы-Унгены-Кишинев».

«Газпром» уже направил в Кишинев письмо о том, что не собирается передавать ГТС к 10 сентября. В этой связи правительство срочно готовит законы, которые позволят уже 1 сентября отобрать у «Молдовагаза» и лицензию, и активы. При этом «Газпром» лишают возможности оспорить это решение в суде. «С точки зрения юридической корректности и соответствия таких решений международным нормам все может быть очень специфично. Но кто в текущей региональной обстановке осудит наше руководство за правовой нигилизм в отношении страны, которая на западе имеет ярлык «агрессора»?» – пишет Руссу.

Кишинев пока не может полностью отказаться от закупок у «Газпрома», потому что на российском газе работает Молдавская ГРЭС в Приднестровье, обеспечивающая Молдову электричеством. Но и тут экономическая целесообразность не является препоном. Молдавское правительство надеется на возобновление украинского импорта. Электроэнергия с Незалежной будет стоить минимум вдвое дороже, но кто ж считает. Молдавским фермерам уже отказали в остановке импорта украинского зерна, сбивающего цены, потому что Кишинев считает своим святым долгом помогать Украине.

В довершении всего Молдова намерена «кинуть» «Газпром» на 700 млн долларов, которые она задолжала с 1999 года. При заключении контракта в 2021 году Кишинев обязался провести аудит долга до мая 2022 года, но не сделал этого. При этом молдавское правительство отказалось привлекать аудиту россиян, а наняла норвежскую компанию Wikborg Rein Advokatfirma AS и британскую Forensic Risk Alliance & Co, чтобы они честно по-европейски все посчитали за 800 тыс евро.

Работа западных аудиторов тоже затянулась, но теперь вдруг выяснилось, что Молдова ничего не должна. Об этом в интервью ТВ8 заявил бывший советник президента Майи Санду по энергетике Серджиу Тофилат.

«Моя позиция: так называемый долг правобережья был искусственно увеличен. По нашим подсчетам, долга мы никакого не имеем, если брать во внимание все нарушения, которые были допущены, начиная с 1994 года. Самая большая проблема для аудиторов будет найти подтверждающие документы. Если «Газпром» хочет вернуть часть долга, у них эти документы точно есть. Так что в любом случае мы их получим. Я думаю, что большую часть долга можно будет списать, а дальше будут судебные процессы», – сказал Тофилат.

Правительство Молдовы, которое является миноритарным акционером «Молдовагаза», с особым цинизмом назначило Теофилата членом совета директоров этой «дочки» «Газпрома» с гонораром 5,5 тыс долларов. Теперь российскому монополисту придется платить человеку, стремящемуся лишить его денег.

Ведущий аналитик российского Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков считает, что Молдова не отважится отказаться от российского газа будущей зимой.

«По нынешнему контракту «Газпрома» и «Молдовагаза» зимой идет привязка к стоимости нефти, а летом — к стоимости на спотовых рынках по краткосрочным контрактам. И периодически, когда нефтяная индексация выгоднее зимой, Молдова берет у «Газпрома», а если все наоборот, берет на спотовом рынке Европы. Но каждый раз, когда они прекращают закупку у «Газпрома» и переключаются на европейские поставки, они говорят, что это политический выбор страны, хотя очевидно, что это просто сиюминутная выгода. А когда возвращаются обратно к «Газпрому», они молчат, просто исходят из своей выгоды. Разорвать контракт с Газпромом они боятся, потому что, мало ли, повторится история 2021 года, когда цены были выше 1000 долларов. И зимой можно передохнуть, кода включается нефтяная индексация. Но тут надо подумать, целесообразно ли «Газпрому» поставлять газ, когда ему ни доллара не вернули по старому долгу», — сказал Юшков в интервью радио «Спутник».