Санду грозит арестом Путину, не приглашая приехать
Президент Молдовы Майя Санду изъявила готовность арестовать своего российского коллегу Владимира Путина, если он посетит Кишинев.
Об этом она заявила в интервью Euronews România, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Да. Молдова подписала соглашение с Международным уголовным судом (МУС), и будет соблюдать решение суда. Я узнала о том, что началась война в 4 утра. И я слышала, как падали бомбы. Сначала я думала, что они в Одессе, позже узнала, что они в Виннице, но я слышала их из этого кабинета», – путанно пролепетала Санду.
Но имела она в виду решение МУС выписать ордер на арест Путина. Санду разразилась тирадой о том, как президент России пытается «подорвать» Молдову при помощи газа и Православной церкви. Говорливую президентку резко и даже грубо раскритиковал скрывающийся в Израиле оппозиционный политик Илан Шор.
«Ее глупое и тупое, прошу прощения, заявление в отношении президента РФ Путина, не соответствует позиции граждан республики. Как минимум, большая половина населения уважает, ценит и хочет развития отношений с Российской Федерацией. Считайте, что заявление о том, что Кишинев будет уважать и выполнять решение Международного уголовного суда, который выдал ордер на арест Владимира Путина, сделала очередная западная страна», – сказал Шор.
Сенатор РФ Владимир Джабаров сделал Санду «алаверды», пригрозив российской тюрьмой.
«Похоже у гражданки Румынии госпожи Санду, занимающей пост президента Молдовы, что-то с головой. У Следственного Комитета РФ есть все основания возбудить в отношении Санду уголовное дело по факту высказанной угрозы ареста Президента России и объявить ее в международный розыск. Размечталась, чтобы глава Великой России приехал в ее страну, экономика и благополучие которой полностью зависимы от Москвы», – написал Джабаров в своем тг-канале.
А председатель думского международного комитета Леонид Слуцкий, напротив, не воспринял слова Санду всерьез.
«Смелость» прозападной Майи Санду, которой бы на самом деле у Владимира Путина учиться и учиться, объясняется просто: легко угрожать, зная, что никогда не представится случай осуществить угрозу. Дешевый выпад в расчете на получение «печенек» коллективного Запада. Когда нет созидательной повестки, пустоту заполняет деструктивная и враждебная риторика, создающая иллюзию активных действий и политического влияния», – написал Слуцкий.
Гораздо более серьезными и опасными он считает звучащие из Кишинева заявления о намерении выйти из СНГ.
Обозреватель RT Максим Кононенко считает, что Санду «берега попутала», забыв об интересах молдавской диаспоры в России.
«Нет, лично я эту симпатичную девушку понимаю. Кто девушку ужинает, тот ее и танцует. Но ведь граждане Молдавии не только в Италии работают. Они еще и в России работают. Причем что-то подсказывает мне, что в Москве их значительно больше, чем в Риме. Как она им-то объяснять будет?», – написал Кононенко.
Политолог Армен Гаспарян убежден, что скандальные заявления Санду вполне естественны для прозападного политика.
«То, что госпожа Санду сделает подобного рода заявление, я и не сомневался нисколько. Это привет тем, кто рассчитывал, что даже с евроориентированными молдаванами можно будет договориться. Ну идите и пытайтесь это сделать, не знаю, зачем. На мой взгляд, это бесперспективно», – сказал Гаспарян в своем видеоблоге.
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