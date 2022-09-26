Санду грозится лишать молдавского гражданства за участие в СВО на стороне РФ

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Новости Украины

Президент Молдовы Майя Санду намерена лишить молдавского гражданства тех жителей Приднестровья, кто примет участие в СВО российской армии на Украине.

Об этом она заявила сегодня на брифинге по поводу заседания Совета безопасности Молдовы, состоявшегося два дня назад, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Есть риск мобилизации граждан Республики Молдова в восточных регионах страны. Для того, чтобы предотвратить подобное – анализируем возможность отзыва гражданства Республики Молдова у тех, у кого есть гражданство Российской Федерации, и кто будет воевать на стороне агрессора», – сказала Санду.

При этом, по ее словам, рассматривается возможность ужесточения наказания и для тех, у кого есть только молдавское гражданство.

«Все кто своими действиями попытается дестабилизировать ситуацию в стране, призывает к ненависти, к межэтнической напряженности, войне, реваншистским действиям – ответят перед законом. Я рекомендовала госучреждениям принять и применять более жесткие санкции к тем, кто оправдывает и пропагандирует войну, к тем, кто приглашает агрессоров в Молдову. Нужны более жесткие санкции за государственную измену родине и пропаганду сепаратизма», – пугала Санду.

Также молдавский МИД предпримет меры по поддержке граждан Молдавии, которые хотят вернуться домой из РФ. Санду опасается, что иначе они мобилизуются в российскую армию.

«Попросила МИД начать двусторонние консультации с РФ для исключения случаев призыва граждан Молдовы, находящихся в России, в рамках проводимой мобилизации. Министерство и другие госструктуры окажут поддержку гражданам Молдовы, которые намерены вернуться в Молдову из России», – сказала Санду.

Кроме того, молдавский Совбез готовится к возможному потоку беженцев и ядерной войне, хотя и считает последнюю маловероятной.

«Вот смешная. Майя Санду сообщила, что рассматривается вариант отзыва молдавского гражданства у лиц с двойным гражданством (речь только о втором российском) в случае их участия в военных действиях на Украине на стороне российских вооруженных сил.

А если это будут граждане Украины, Румынии, Болгарии, Турции, Израиля и так далее? Ненависть, конечно, губительна для мыслительного процесса», – прокомментировала брифинг в своем ТГ-канале молдавская тележурналистка Елена Левицкая-Пахомова.

Молдавские паспорта есть у 338 957 жителей Приднестровья (больше двух третей населения ПМР).