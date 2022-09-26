Санду грозится лишать молдавского гражданства за участие в СВО на стороне РФ

26.09.2022  18:14 (Мск), Москва
Елена Острякова.  
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Вооруженные силы, Дзен, Молдова, Общество, Политика, Политические репрессии, Произвол, Россия, Скандал, Спецоперация, Украина
Новости Украины

Президент Молдовы Майя Санду намерена лишить молдавского гражданства тех жителей Приднестровья, кто примет участие в СВО российской армии на Украине.

Об этом она заявила сегодня на брифинге по поводу заседания Совета безопасности Молдовы, состоявшегося два дня назад, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Президент Молдовы Майя Санду намерена лишить молдавского гражданства тех жителей Приднестровья, кто примет участие...

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«Есть риск мобилизации граждан Республики Молдова в восточных регионах страны. Для того, чтобы предотвратить подобное – анализируем возможность отзыва гражданства Республики Молдова у тех, у кого есть гражданство Российской Федерации, и кто будет воевать на стороне агрессора», – сказала Санду.

При этом, по ее словам, рассматривается возможность ужесточения наказания и для тех, у кого есть только молдавское гражданство.

«Все кто своими действиями попытается дестабилизировать ситуацию в стране, призывает к ненависти, к межэтнической напряженности, войне, реваншистским действиям – ответят перед законом. Я рекомендовала госучреждениям принять и применять более жесткие санкции к тем, кто оправдывает и пропагандирует войну, к тем, кто приглашает агрессоров в Молдову. Нужны более жесткие санкции за государственную измену родине и пропаганду сепаратизма», – пугала Санду.

Также молдавский МИД предпримет меры по поддержке граждан Молдавии, которые хотят вернуться домой из РФ. Санду опасается, что иначе они мобилизуются в российскую армию.

«Попросила МИД начать двусторонние консультации с РФ для исключения случаев призыва граждан Молдовы, находящихся в России, в рамках проводимой мобилизации. Министерство и другие госструктуры окажут поддержку гражданам Молдовы, которые намерены вернуться в Молдову из России», – сказала Санду.

Кроме того, молдавский Совбез готовится к возможному потоку беженцев и ядерной войне, хотя и считает последнюю маловероятной.

«Вот смешная. Майя Санду сообщила, что рассматривается вариант отзыва молдавского гражданства у лиц с двойным гражданством (речь только о втором российском) в случае их участия в военных действиях на Украине на стороне российских вооруженных сил.
А если это будут граждане Украины, Румынии, Болгарии, Турции, Израиля и так далее? Ненависть, конечно, губительна для мыслительного процесса», – прокомментировала брифинг в своем ТГ-канале молдавская тележурналистка Елена Левицкая-Пахомова.

Молдавские паспорта есть у 338 957 жителей Приднестровья (больше двух третей населения ПМР).

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