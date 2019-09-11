Санду и Додон рискуют стабильностью в Молдове, блокируя счета приднестровских предприятий

11.09.2019, Тирасполь, Светлана Русу

Молдова вновь применяет экономические санкции в качестве инструмента политического давления на Приднестровье.

Молдавские банки по требованию Нацбанка страны заблокировали счета приднестровских предприятий, которые ведут внешнеэкономическую деятельность, активно экспортируют свою продукцию и в последние годы заметно укрепили экономическое сотрудничество с Евросоюзом.

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Напомним, работать через местные, приднестровские банки предприятия непризнанной республики не могут – в 2011 году об этом позаботился тот же Нацбанк РМ, последовавший рекомендациям США и ЕС. Предписание начать вести расчеты через Кишинев приднестровцы выполнили, а с декабря 2015 года Тирасполь договорился с ЕС о продлении беспошлинной торговли в режиме «non paper».

Коммерческие банки РМ закрыли счета ряда приднестровских предприятий в связи с тем, что они не выполнили требования в рамках борьбы с отмыванием денег и финансирования терроризма. Речь идет о крупных производствах, таких, например, как Молдавский металлургический завод, а также поставщиках топлива.

Приднестровский телеканал ТСВ сообщил, что предприятиям ПМР отказали Victoriabank, Eximbank, Moldova Agroindbank, Euro Credit Bank, Moldinconbank, ProCredit Bank – то есть большинство крупных банков РМ. Также было опубликовано письмо, который прислал Нацбанк Молдовы в адрес одного из предприятий – завода «Молдавизолит». В документе говорится, что контакты с приднестровскими предприятиями опасны.

«Согласно Национальному отчету об оценке рисков в области отмывания денег и финансирования терроризма 2017 года, клиенты-резиденты приднестровского региона в ходе анализа были определены как клиенты, которые подвергают банковский сектор высокому риску отмывания денег и финансирования терроризма», – отмечается в письме.

Получается, что раньше не подвергали риску – регистрировались в Молдове, открывали там счета, работали, получали положительные оценки международных партнеров за активизацию торговли с ЕС, а теперь вдруг стали подвергать.

Чтобы избежать остановки выпуска продукции, срыва контрактов и других катастрофических последствий, руководители приднестровских предприятий вынуждены сами искать выходы из ситуации, строить многоходовые комбинации, проводить каждый платеж через три – четыре корсчета.

Главный переговорщик от Молдовы Василий Шова (при президенте РМ Владимире Воронине – министр реинтеграции, при Игоре Додоне – вице-премьер с теми же функциями) сообщил приднестровским журналистам, что ему ничего не известно о массовом закрытии счетов. К нему лично «не поступало никаких обращений, связанных с проблемой корсчетов».

«В этом плане нет никаких политических, никаких иных решений», – сказал он, подчеркнув, что «никто не может в Кишиневе вникать в политику того или иного коммерческого банка, это исключено».

А глава МИД Приднестровья Виталий Игнатьев, в свою очередь, заявил, что молдавской стороне о проблеме сообщали, что информация доведена и до других партнеров по переговорам – письма о закрытии счетов в адрес приднестровских предприятий начали приходить еще в июне.

Министр считает, что ситуация с закрытием счетов повлекла откат в переговорном процессе по приднестровскому урегулированию, очередной раунд которого, кстати, намечен на октябрь 2019 года.

На встрече с главой Миссии ОБСЕ в Молдове Клаусом Нойкирхом в конце минувшей недели Виталий Игнатьев констатировал, что в отношениях сторон накопилось много неурегулированных вопросов, количество которых «растет в геометрической прогрессии».

Директор Института социально-политических исследований и регионального развития Игорь Шорников, комментируя ситуацию «ПолитНавигатору», отметил, что банковская проблематика на протяжении десятилетий является одной из ключевых тем в рамках переговорного процесса между РМ и ПМР в формате «5+2». Для ее решения созданы рабочие экспертные группы двух сторон, но вопрос функционирования банковской системы ПМР долгое время не продвигается.

«Молдова не намерена признавать наличие еще одного эмиссионного центра на территории, которую она считает своей, не может смириться Кишинев и с наличием собственной валюты у Приднестровья. Поэтому довольно часто происходят ситуации, когда Молдова пытается воспрепятствовать международным платежам приднестровских предприятий.

Но не всегда такие случаи становятся достоянием СМИ. Деньги любят тишину. Приднестровские предприятия и банки предпочитают не создавать ажиотажа в прессе вокруг внешнеэкономической деятельности ПМР, поскольку это негативно влияет на имидж приднестровского бизнеса перед зарубежными партнерами, особенно западными, и стараются играть по тем правилам, которые предлагают им посредники.

Открывать счета в молдавских банках и работать со своими зарубежными партнерами приднестровским бизнесменам когда-то порекомендовали как раз представители ЕС и США. Но, как видим, устные «гарантии» и договоренности не выполняются.

Тот факт, что новое обострение в банковской сфере стало достоянием СМИ, говорит о том, что проблема становится угрожающей для приднестровской экономики», – говорит эксперт.

Он считает, что банковская проблематика является очень удобным для Кишинева рычагом давления на Приднестровье и рассчитывать, что молдавская сторона от него откажется, было бы наивно. Правда, в нынешней ситуации непонятно, почему новое обострение произошло именно сейчас, когда только что было согласовано проведение нового раунда в формате «5+2», отмечает Игорь Шорников.

«С одной стороны, новая власть в Молдове сейчас пользуется широкой международной поддержкой и, возможно, этим шагом Кишинев пытается укрепить свои переговорные позиции перед новым раундом, хочет поднять ставки. С другой стороны, новая власть, по мнению ряда наблюдателей, в первые же месяцы совершила много ошибок во внутренней политике, разочарование ею в молдавском обществе растет.

А вот ошибки во внешней политике могут привести к утрате доверия со стороны международных партнеров. Затеяв эту игру накануне нового раунда переговоров в формате «5+2», Кишинев рискует сломать сценарии урегулирования, запущенные Вашингтоном и Брюсселем еще несколько лет назад, а это чревато для Молдовы новыми кризисами, в том числе внутриполитическими», – заключил эксперт.

Руководитель Тираспольской школы политических исследований Анатолий Дирун в беседе с «ПолитНавигатором» тоже обратил внимание на то, что проблема с блокировкой счетов появилась раньше, чем ее стали широко освещать. МИД Приднестровья пытался решать этот вопрос по своим каналам, но дипломатических усилий, по всей видимости, оказалось недостаточно, и тему вынесли в информационное поле, отметил он.

Анатолий Дирун считает, что дипломатам и представителям крупного бизнеса в Приднестровье стоило бы принять во внимание ряд моментов.

«Во-первых, нужно учитывать, что власть в Кишиневе поменялась – как минимум Майя Санду, как глава правительства Молдовы, мягко говоря, не испытывает положительных эмоций по отношению к представителям крупного бизнеса в Приднестровье. Время, когда можно было неформально встретиться и обсудить с партнерами из Демпартии Молдовы бизнес-вопросы, закончилось.

Сколько потребуется времени на налаживание таких неформальных связей с новым руководством – вопрос открытый.

Во-вторых, уведомление о блокировке счетов поступило как раз в контексте предстоящих переговоров официальных представителей «5+2» (8 – 10 октября в Братиславе). Надо признать, что это традиционный прием молдавских коллег: создавать проблемы, чтобы затем в ходе их решения выторговывать себе новые позиции в переговорном процессе», – констатировал эксперт.

Он напомнил также, что в Молдове началась избирательная кампания в органы местного самоуправления и подготовка к довыборам по освободившимся одномандатным округам в парламент (20 октября). Один из таких округов включает в себя и часть районов Приднестровья.

«Сложившаяся ситуация с блокировкой счетов – неплохая демонстрация возможностей для крупного бизнеса в лице компании «Шериф», которая на прошлых выборах в парламент поддержала так называемых независимых депутатов, связных с Демпартией Владимира Плахотнюка.

Для президента Игоря Додона критически важно, чтобы в этот раз не произошло никаких сюрпризов со стороны тираспольских партнеров по отношению к кандидату от партии социалистов», – заявил Дирун.

Наконец, отметил эксперт, для Тирасполя внешнеэкономическая деятельность, прежде всего на европейском направлении, является одним из наиболее уязвимых мест.

«В этой связи надо отдавать себе отчет, что в свете новой конфигурации власти в Молдове и на Украине для Приднестровья критически важным является анализ рисков и update-механизмов для противодействия им. Очевидно, что организации дней американской культуры в Приднестровье для решения подобных проблем уже явно недостаточно», – заключил эксперт.

Приднестровская общественность, разгоряченная серией репортажей по обоим приднестровским телеканалам, отреагировала на проблему с банковскими счетами эмоционально и предсказуемо: люди высказываются в соцсетях о том, что давно не доверяют властям Молдовы и что оттуда ждать можно только неприятностей.

«Это Додон заботится о «едином молдавском народе». Благодетель наш»; «Сколько помню, вечно этот ***** нам гадит – как только выкарабкиваться начинаем, включает экономический пресс»; «Кто-то еще верит в добрые намерения Молдовы по отношению к ПМР?»; «Мы в очередной раз играем роль разменной монеты в торге между РМ и РФ»;

«Со счетами вопрос решится – не в первый раз. Но очередную зарубку на память в карму нынешнего руководства РМ поставим», – пишут в Facebook участники группы «Приднестровье Онлайн».