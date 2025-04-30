Санду и её окружение не понимают, насколько нашему обществу ненавистна их либеральная повестка — молдавский священник

Режим Майи Санду запустил новую волну давления на Церковь. Без объяснения причин архиепископ Бельцкий и Фалештский Маркелл был дважды за двое суток снят с рейса в Иерусалим за Благодатным огнём. Ряд священников оштрафованы на суммы до 2000 евро за паломничество в Россию.

Однако, по мнению клирика Кишинёвской Свято-Георгиевской церкви протоиерея Виталия Шинкаря, высказанного в эксклюзивном интервью для «ПолитНавигатора», называть власти «гонителями Церкви» слишком громко — они просто мелки для этого.

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ПН: Отец Виталий, с чем вы связываете такое давление на Церковь?

— Эти люди ведут себя так, как не вели себя даже большевики. Либеральная идея в их исполнении превратилась в худшую из всех пропагандистских форм, в безнадёжную болезнь. Они уверены в своей правде и считают себя единственными её носителями. Их либеральная повестка, как вирус, который перестал себя осознавать — она уже не предлагает альтернатив, а требует тоталитарного единомыслия. Это не свобода — это идеологическая диктатура, замаскированная под гуманизм.

Мы, представители традиционных религий, уважающие традиционность друг друга, понимающие разницу между нами и дорожащие этой разницей, – остаёмся последним барьером перед ними. И именно поэтому Церковь их раздражает. Христос тоже не говорил ничего из ряда вон выходящего — но Его убили, потому что жить рядом с Истиной неудобно. Она мешает.

С этими людьми нельзя договориться. Не потому что они злые — их злость понятна, а потому что они уверовали в свою исключительность. Они не ведут диалог, они форматируют под себя весь мир. Они запрещают все идеологии, кроме своей. Это и есть фашизм нового типа.

ПН: Задержание архиепископа Маркелла вызвало большой резонанс. Как вы это расцениваете?

— Это беззаконие. Даже если бы он просто летел к кому-либо из родственников, это был бы произвол. А здесь — паломничество за Благодатным огнём, символ веры для миллионов. История вдвойне позорная потому, что произошла на Страстной неделе, и их не устрашил этот зловещий символизм. Всё это — публичное унижение, плевок не только в сторону архиепископа, но и всей православной общественности, всего народа страны: «Вот так мы с вами теперь будем, посмотрите, и нам плевать на то, что для вас свято».

И особенно тревожно, что они ничего не боятся – ни общественного осуждения, ни провала на выборах, ни Божьего суда. Это значит, что они уверены в своей безнаказанности. Они уверены, что технология победы у них в кармане.

ПН: Что делать православной общественности в условиях этого нового антицерковного гонения?

— Не стоит придавать им слишком много значения. Они не достойны статуса «гонителей». Это не злоба — это мелочность, интеллектуальная убогость, идеологическая пустота. Кто-то из них идейный, кто-то просто воришка. Но не их грехи вопиют к небу, а их скудоумие.

Нам нужно говорить не столько об антицерковности власти, сколько об её античеловечности. Она разрушает то, что должно объединять общество — традицию, веру, здравый смысл. Вместо этого нам предлагают чуждую систему ценностей: ЛГБТ-пропаганду, агрессивный квазилиберальный секуляризм, проевропейское холуйство. И они не понимают, насколько это ненавистно и отвратительно всему обществу.

Они боятся прошлого, потому что в нём было величие. Им нечего предложить народу — только лозунги, только идеологический фанатизм. Самое правильное с нашей стороны – не злиться, а смеяться над ними и над их убожеством. Потому что, как говорил Бродский, «ворюга милей, чем кровопийца». У вора есть принципы. А у этих — только схемы и страх перед истиной.

Эти мерзавцы будут с нами бодаться не потому, что они умны, а потому – что мы являемся их раздражителями, обнажителями их голой задницы. То есть мы те дети, которые кричат: «Ребята, а король-то голый!». Есть такой старый анекдот из нашего детства. Учительница в классе ругает Вовочку: «Ты не в повестке, ты не пионер!» Вовочка говорит: «Марья Ивановна, вам 28 лет?» – «Вовочка, как ты узнал?» – «А мне 14 лет, и мой папа сказал, что я полудурок».