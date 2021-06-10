Санду и майданщики ломают Центризбирком Молдовы через колено

10.06.2021, Кишинев, Владимир Букарский

В Молдове опять в центре скандала оказалась молдавская диаспора, проживающая в странах Европы. Как мы уже отмечали ранее неоднократно, европейская диаспора представляет собой тоталитарную секту, признающую только одну богиню – нынешнюю президентшу Молдовы Майю Санду.

Эти люди, когда-то бросившие своих детей и престарелых родителей, уехавшие в богатые страны Европы работать сиделками, посудомойками, мусорщиками, а то и проститутками, сумевшие закрепиться в этих странах, считают себя привилегированной кастой. Не платя налоги, не приобретая полисы обязательного медицинского страхования, диаспора, тем не менее, считает себя главной кормилицей нищей Молдовы благодаря тому, что присылают крохи от своих заработков брошенным на родине детям и родителям.

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В ходе всех выборов молдавская диаспора в Европе, подобно организованной армии, исправно осаждает избирательные участки и голосует за прозападные и румыно-унионистские силы. Я не буду утверждать, что именно диаспора в ЕС и Великобритании решила участь президентских выборов в Молдове в 2020 году. Но самые вопиющие факты фальсификаций налицо. На ряде участков голосование проводилось с частотой один голос в каждые семь секунд.

Более того, за границей человек может голосовать по любому документу, в том числе по просроченным паспортам или по паспорту моряка, то есть по документам, в которых отсутствует идентификационный номер человека. Международных наблюдателей на заграничных участках практически нет. Организация пресловутой «карусели» на этих участках не требует больших усилий. Телеканалы показывают многокилометровые очереди к участкам в европейских странах, но никто не в силах проверить, что за люди и с какими паспортами стоят в этих очередях, обильно потребляя вино и коньяк, закусывая плациндами и танцуя молдавскую «хору».

Президенту Майе Санду и её партии «Действие и солидарность» оказалось недостаточно тех 139 участков, которые были открыты в странах Запада. Санду и её сторонники требовали увеличить число этих участков до 198. Центризбирком вначале не поддался давлению и оставил прежнее количество участков для голосования. Президент Молдовы разразилась гневным постом в социальных сетях и призвала своих сторонников выйти к зданию ЦИК на акцию протеста. По её призыву здание Центризбиркома осадили представители всех правых партий и перекрыли улицу Василе Александри – одну из важнейших транспортных артерий центра Кишинёва, на которой ЦИК находится.

У Центризбиркома не хватило духа противостоять уличному давлению. Его председатель не подал даже заявления в генпрокуратуру. Молдавский ЦИК в качестве компромисса принял решение увеличить число участков для голосования в европейских странах до 146. Таким образом, у нынешнего правящего режима появилась возможность вбросить в урны ещё 35 тысяч «правильных» бюллетеней.

Но даже этот компромисс не удовлетворил сторонников Санду. Представители партии «Действие и солидарность» анонсировали продолжение протестов – на этот раз у здания апелляционной палаты, в которой они намерены оспорить решение ЦИК.

Между тем, число участков для голосования на территории Российской Федерации осталось прежним, несмотря на то, что в этой стране проживают и работают около половины всех молдавских трудовых мигрантов. Согласно официальным данным Центра поддержки молдавских мигрантов, в России в 2019 году находилось порядка 600 тысяч граждан Молдовы. Неофициальное число молдавских граждан, находящихся в России, может быть значительно выше.

Однако ещё больше нынешнюю властвующую клику в Молдове возмутило открытие двух участков на территории Приднестровья – в городе Бендеры и в селе Коржево вблизи города Дубоссары. Как известно, в ходе прошлых президентских выборов участки для голосования жителей Приднестровья, обладающих молдавским гражданством, открытые на территории близлежащих сёл, были заблокированы депутатами от партии «Действие и солидарность» (включая нынешнего исполняющего обязанности председателя партии Игоря Гросу, заявившего, что не допустит «сепаратистов» на участки для голосования) и так называемыми «комбатантами» – участниками карательных действий операции 1990 – 1992 годов в отношении населения Приднестровья.

На территории Приднестровья проживает 256 тысяч человек, обладающим гражданством Молдовы и, соответственно, правом голоса на молдавских выборах. При этом во всех странах диаспоры зарегистрировались для голосования на выборах только 232 тысячи граждан Молдовы. Но это не останавливает Службу информации и безопасности (СИБ), находящуюся под контролем президентши Санду. СИБ заявил об «угрозах национальной безопасности в контексте предстоящих парламентских выборов».

По мнению молдавской разведслужбы, на этих участках невозможно «проконтролировать деятельность незаконных военизированных формирований Тирасполя» и «обеспечить безопасность наблюдателей». Это заявление прозвучало, несмотря на то, что МВД, отвечающее за общественный порядок, заявило, что готово контролировать ситуацию на избирательных участках.

Ещё более радикальное заявление озвучил бывший председатель Конституционного суда Молдовы Александр Тэнасе – сын известного журналиста-русофоба Константина Тэнасе.

По его словам, молдавские граждане, живущие в Приднестровье, не должны голосовать на молдавских выборах, поскольку «не все политические силы имеют возможность осуществлять агитацию в регионе». На самом деле пограничная и миграционная служба Приднестровья давно не интересуется тем, чем занимался человек, пересекающий границу, в начале 90-х годов. Вероятно, на территории Приднестровья вряд ли будет разрешена агитация со стороны тех, кто призывает к уничтожению самоопределившейся республики. Однако практики запрета на участие граждан в голосовании нет нигде в мире (если, конечно, это не соседняя Украина).

Майя Санду, в силу характера её натуры, активности и фанатичной настроенности её сторонников, склонна добиваться всех своих целей. Вряд ли стоит сомневаться, что она и на этот раз, путём своих истерик и открытого давления на Центризбирком, добьётся всех своих целей – и увеличения числа участков в диаспоре до требуемого числа, и отмены решения об открытии участков на территории Приднестровья. Вопрос заключается лишь в том, как долго адекватная часть населения Молдовы будет готова терпеть её выходки. В уже упомянутой нами соседней стране подобное «терпильство» не привело ни к чему хорошему.