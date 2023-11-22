Санду и Зеленский могут готовить кровавую провокацию в Приднестровье – эксперт

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Вчерашний визит в Киев президента Молдовы Майи Санду может говорить о подготовке провокации в Приднестровье, целью которой станет захват крупнейшего военного арсенала в селе Колбасны.

Об этом в эфире видеоблога украинского журналиста Александра Шелеста заявил политолог Константин Бондаренко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Бондаренко, это якобы может решить вопрос с дефицитом боеприпасов в ВСУ.

«Визит Майи Санду в Украину, необъявленный визит на фоне приезда министра обороны – меня подталкивает к мысли, а не готовится ли что-то в Приднестровье сейчас? Приднестровье интересно именно с той точки зрения, что не вот эти тысяча человек русских, которые уже давно не проходили ротацию, которые давно стали своими, которые давно живут там и забыли, кто в России президент. Не те люди интересуют, а интересует именно Колбасна, склады. Огромнейший склад боеприпасов, я не удивлюсь, если в ближайшее время какие-то провокации будут в этом районе, которые приведут к тому, что будет согласованное решение Киева и Кишинева относительно того, что необходимо ликвидировать этот анклав… Сейчас нужны боеприпасы. Я боюсь, что ради того, чтобы расконсервировать боеприпасы, крупнейший склад боеприпасов в Европе, возможны какие-то действия в Приднестровье», – заключил Бондаренко.