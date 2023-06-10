Санду идёт путём Зеленского? В Молдове разгромили православный центр

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Православный центр «Филокалиа» молдавском в селе Бушень подвергся акту вандализма. Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», злоумышленники повредили мебель, двери, окна, оборудование, уничтожили иконы и учебники, а часть из них подожгли прямо в центре помещения.

Этот случай можно было бы считать простым хулиганством, если бы не гонения на Православную Церковь, которые возглавила президент Молдовы Майя Санду.

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Будучи гражданкой Румынии, Санду всячески содействует укреплению позиций малочисленной Бессарабской митрополии Румынской Православной Церкви, конкурирующей с Православной Церковью Молдовы (Московский Патриархат). Санду поддерживает передачу Румынской Церкви здания Национальной библиотеки и уже получила за это орден.

В одном из недавних интервью румынским СМИ молдавская президентка резко высказалась против Молдавской Православной Церкви за то, что она подчинена Московскому Патриархату.

«Понятно, что часть Церкви в значительной степени работает или поддерживает Россию. К сожалению, некоторые из них даже поддерживают войну», – заявила Санду.

Руководитель религиозной редакции телеканала «Царьград» Михаил Тюренков допускает, что Православную Церковь начнут преследовать в Молдове так же, как на Украине.

«Мы не знаем, какой в итоге градус тоталитаризма будет у режима Санду. Он уже, по сути, является диктаторским. Но если это будет военная диктатура, то конечно же, захваты храмов возможны, и печальный опыт Украины может повториться на территории Молдовы. Тут же принцип «разделяй и властвуй». Легче управлять, разделив единство верующих людей. Цель очевидна – полное уничтожение канонического Православия. Цель коллективного Запада не просто помочь Румынской Православной Церкви и создать ее приходы на территории Молдавии, канонической территории Московского Патриархата. Цель – уничтожение Православия как единственной преграды к распространению абсолютного зла, который проповедует Запад», – сказал Тюренков в интервью радио «Спутник».

Молдавскую митрополию РПЦ последовательно травят. Митрополиту Владимиру пришлось оправдываться за то, что он молился за президента РФ Владимира Путина и Патриарха Московского, а Патриарх Кирилл наградил его орденом Преподобного Серафима Саровского.

В октябре прошлого года гендиректор общественной компании «Телерадио-Молдова» Владом Цуркану, запретил транслировать литургию из кафедрального собора Кишинева в День города.

В ноябре прошлого года Либеральная партия Молдовы призвала православную митрополию выйти из-под омофора РПЦ и перейти в подчинение Бессарабской митрополии РумПЦ.