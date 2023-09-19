Санду изменила риторику: «Россию поливаем грязью, но от нейтралитета не отказываемся»

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Интервью президента Молдовы Майи Санду France24 свидетельствует об изменении риторики режима кишинёвских соросят: выдав очередную серию антироссийских помоев и распинаясь в похвале в адрес ЕС и НАТО, Санду ответила, что Молдова не собирается отказываться от нейтралитета и сосредотачивается на проведении реформ, которые «приблизят Молдову к европейским стандартам».

Санду заявила, что Кремль с началом полномасштабной войны обратил свой хищный взгляд на Молдову и её Приднестровский регион, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Россия якобы шантажировала Молдову с энергетической точки зрения и развязала против неё гибридную войну.

«Наша страна будет продолжать сопротивляться благодаря поддержке своих европейских и североатлантических партнеров», – заявила Санду.

По её словам, риск дестабилизации ситуации со стороны Российской Федерации сохраняется, но Санду уверена, что «в любой ситуации Республика Молдова будет поддержана дружественными странами Европейского союза и НАТО».

Санду отметила давнее сотрудничество Молдовы с Североатлантическим альянсом:

«Но это не означает, что страна должна отказаться от статуса нейтралитета, предусмотренного конституцией. Сейчас важно повысить устойчивость, провести реформы, которые приблизят нас к европейским стандартам. Мы должны сосредоточиться на этом», – сказала Майя Санду.

Такое столь явное изменение геополитической риторики идёт вразрез с высказываниями других членов правящей команды, которые открыто заявляют о желании вступить в НАТО, такие как премьер-министр Молдовы Дорин Речан. По всей видимости, Санду сделала такое заявление по рекомендации своих заокеанских советников, осознающих, что большинство жителей Молдовы, включая сторонников евроинтеграции и даже объединения с Румынией, крайне негативно воспринимают идею членства в западном военном блоке. Пользоваться благами евроинтеграции и легально работать в странах ЕС хотят многие, но мало кто хочет отправлять своих детей гибнуть в Ирак или Афганистан.

Кроме того, на Западе явно уменьшается число энтузиастов продолжать вовлекать страны Восточной Европы в НАТО только ради того, чтобы нагадить России – выходит, как правило, «себе дороже». Даже за Украину многие из них «тянуть мазу» уже не готовы.

Тем не менее, рискнём предсказать увеличение градуса недовольства деятельностью Санду со стороны режима Зеленского после этого её высказывания.