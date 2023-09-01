Санду изолгалась: «В СССР читать стихотворение на румынском языке считалось преступлением»

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В Советском Союзе якобы унижалось национальное достоинство молдаван.

Об этом заявила президент Молдовы Майя Санду перед началом тотального диктанта по румынскому языку, который проводился в сквере Национального театра оперы и балета имени Марии Биешу в Кишинёве.

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«В советский период народ был лишен права на румынский язык с целью лишить нас нашей национальной идентичности и принизить наше национальное сознание. До 1989 года мы писали на кириллице. Румынская литература была запрещена. Читать стихотворение на румынском языке считалось преступлением», – сказала Санду.

Она добавила:

«Только диктаторский режим может превратить язык в оружие, разделяющее народ. Те, кто нам внушал, приставляя пистолет к виску, что мы говорим по-молдавски, а не по-румынски, сделали это, чтобы нас подчинить. Румынский язык должен нас объединить».

Эта чудовищная ложь вызвала возмущение у молдавских политиков, журналистов, блогеров.

«Такой смеси лжи и бреда, наполняющей всё больше речи президентки, трудно найти даже в лучших образцах геббельсовской пропаганды. Про советскую пропаганду вообще молчу – она съёживается в маленький комочек», – написал у себя на странице экс-министр экономики Молдовы Александр Муравский, который в 2016 году поддерживал кандидатуру Майи Санду на пост президента.

Ветеран молдавской журналистики Валерий Реницэ, который в начале 90-х работал на Радио «Свобода», назвал Санду «предательницей из села Рисипены с 4 классами образования». Он гневно написал у себя в телеграм-канале:

«Кто, госпожа президент, держал пистолет у виска писателя, патриарха и защитника нашего языка Иона Друцэ, когда он сказал, что «молдавский язык является матерью румынского языка…»? Кто, невежда из Рисипен, приставил меч к шее Штефана Великого, когда славный правитель воздвигал монастыри в честь завоеваний молдавского народа? Мы ничего не имеем против румын и Румынии, да, молдавский язык стал по-научному называться румынским языком, но никто у молдаван не отнимал права называть его молдавским».

Реницэ сопроводил свой пост в телеграм-канале флагом Молдавского княжества, который стал символом сторонников молдавской самобытности.

«Конечно, я знаю, что все президенты врали, но такой патологической лгуньи, как нынешней, президентское кресло ещё не видело. Срок, видимо, отмотала в своих Рисипенах за то, что говорила на родном языке. Всем селом на зоне чалились», – пишет журналистка, телеведущая и общественный деятель Елена Левицкая-Пахомова.

По словам журналистки, говорить, что при Союзе сажали за беседы на молдавском – «это уже запредел».

«А может, память у дамы отшибло, может в голову напекло. Удручает то, что она эту чушь несёт с трибун. Это же повторяют в школах. Уже которое поколение растет в кромешной лжи. Скоро я поверю, что мне, русскоязычному ребенку, в роддоме выдали автомат и форму НКВДшника. Больные, просто больные люди… И она, и те, кто ее поддерживает», – подытожила Левицкая-Пахомова.

Во лжи обвинил Санду и журналист Валерий Балан. По его словам, его поколению не запрещали читать ни Эминеску, ни Александри, ни Матеевича, ни других классиков национальной литературы.

«Я – из молдавской семьи, учился в русской школе, в Кишиневе, N30, на Ботанике, и у нас были литературные вечера, посвященные творчеству Джеордже Кошбука, Эжена Ионеско! И представьте себе – ни одного уголовного дела не было заведено на руководство школы, на преподавателей! Это были замечательные преподаватели! Книги – в магазинах “Штиинца” можно было купить книги на латинице, румынских издательств! За то, что у людей были в домашней библиотеке книги из Румынии, представьте себе, тоже не сажали! Президент лжет!» – написал Балан в социальной сети.

Предшественник Санду, экс-президент Молдовы Игорь Додон написал в своём телеграм-канале на русском языке, что считает своим родным языком молдавский язык, как его называли его предки, и как он назван в конституции страны:

«Давайте гордиться тем, что у нас есть государство и наша самобытная идентичность – молдавская. Давайте любить наш язык, язык наших родителей, бабушек и дедушек – молдавский, подлинный язык молдавского государства».