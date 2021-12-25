Санду хочет поднять цены на газ для приднестровцев

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Президент Молдовы Майя Санду считает, что цены на газ для потребителей в Приднестровье скоро станут такими же, как на правом берегу Днестра. Сейчас они в четыре раза меньше.

Об этом она заявила в интервью телеканалу RTR Moldova, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я понимаю, что там цены ниже, но это ненадолго. Мы будем решать приднестровский конфликт. И в один прекрасный день все будут играть по правилам», – сказала Санду.

Она также намерена бороться с «коррупцией» в Приднестровье.

«На Левом берегу сложнее бороться с коррупционными схемами, но чем больше мы будем притеснять коррупцию на Правом берегу, это поможет уменьшить коррупционные связи с Левым берегом. Мы видим, что у этих схем всегда были партнеры и в Кишиневе, и в Тирасполе. Мало таких схем, которые можно создать и сохранить только на Левом берегу», – сказала Санду.

По ее словам власти Молдовы работают над окончательным решением приднестровского конфликта.

«Правительство и парламент должны работать в следующем году для того, чтобы приблизить решение. Это означает иметь решения и работать над ним. Такого решения до сих пор никто не предлагал. Было обсуждение конкретных вопросов, но решения конфликта никто не предлагал. Мы должны сделать все для людей на Левом берегу, чтобы их жизнь не была такой плохой. Есть проблема с правами человека и экономические вопросы», – сказала Санду.

Она посетовала на то, что международные партнеры не помогают Молдове бороться за права человека в Приднестровье: «Одним нам очень сложно».

Эти слова возмутили депутата молдавского парламента Богданя Цырдю.

«Возможно, Майя Григорьевна права, когда утверждает, что в Приднестровье есть проблемы с правами человека. Но лучше ли ситуация в Молдове? Чего стоит только похищение украинского судьи Николая Чауса, с участием молдавских силовиков, которые подчинены администрации президента! При этом президент страны требует ареста политических оппонентов!!! Мы уже не говорим про условия содержания в тюрьмах, про уровень зарплаты и пенсий, про создание социальной инспекции, которая будет штрафовать и отнимать и без того мизерные социальные пособия у бедных слоев населения! И вы упрекаете кого-то в несоблюдение прав человека? Вы шутите, Майя Григорьевна? Или посол США дал методичку, вот и отрабатываете?», – написал Цырдя в своем телеграм-канале.

Молдова весь прошлый год срывала переговоры по приднестровскому урегулированию. Возможно, это связано с тем, что в ОБСЕ (участник переговоров) председательствовала представитель Швеции Анн Линде, которая выступала за снятие блокады с Приднестровья. В следующем году председательство переходит к Польше.