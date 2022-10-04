Санду: «Когда Украина выиграет войну, будем решать вопрос с Приднестровьем»

Президент Молдовы Майи Санду не ожидала, что «Газпром» продолжит поставлять ее стране газ. На прошлой неделе она предполагала, что поставки прекратятся, и это обострит конфликт с Приднестровьем.

Об этом она заявила в телефонном разговоре с российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым и Алексеем Столяровым, которых приняла за премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы по-прежнему покупаем значительную часть электроэнергии в Приднестровье, но такой сценарий будет иметь последствия и для него. Если мы не получим газ, они тоже не получат газ. Мы четко дали понять “Газпрому”, что они не могут отключить от поставок правый берег Днестра, тогда как Левобережье продолжит получать газ. Так что для обеих сторон Днестра это будет иметь одни и те же последствия. Конечно, если мы попадем в такую ситуацию, мы будем покупать энергоносители на рынке, даже если это будет для нас очень дорого. Но тогда это будет вопрос к Приднестровью, будем ли мы покупать у них, потому что мы знаем, что они до сих пор не платят. Так что мы не сможем купить газ, если Приднестровье не заплатит, и мы подозреваем, что они не смогут заплатить за него…. экономическая ситуация у Приднестровья будет ухудшиться . И мы также можем ожидать дестабилизации ситуации с безопасностью», – считает президент.

Она также выразила надежду на «деоккупацию» Приднестровья, когда Украина «победит в войне».

«Мы понимаем риск, понимаем, что пока вы удерживаете русских подальше от наших границ, этот риск не столь велик. Но мы очень надеемся, что вам удастся продвинуться вперед. Мы работаем над укреплением оборонного сектора, потому что мы хотим, чтобы все помогали вам в первую очередь. Поставляли вооружение, обучали ваших военных и оказывали любую иную поддержку, которая вам необходима. Но кроме того, мы также пытаемся получить определенную помощь и укрепить нашу обороноспособность. Мы всегда хотели разрешить этот конфликт, и мы всегда говорили о рисках, которые он представляет для нас и для вас тоже. Я очень надеюсь, что представится возможность… Когда вы выиграете войну, тогда мы могли бы мирным путем решить данные проблемы. Мы стараемся помочь, чем можем с транспортом и вашим специалистам. Мы, конечно, совсем небольшая страна. Мы не можем предоставить большие мощности, но мы готовы помочь тем, чем можем», – сказала Санду.

Вчера, когда пранкеры опубликовали первые эпизоды этого диалога, администрация молдавского президента поспешила объявить видео фальсификацией. Удивительно, но проправительственные СМИ, которые подхватили эту версию, сегодня цитируют слова Санду об Украине и Приднестровье.