Санду мечтает докричаться до Москвы и разозлить её по-настоящему – как Зеленский

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Принятие Украины и Молдовы в Евросоюз нужно для того, чтобы не дать имперской России восстановить свою сферу влияния.

Об этом заявила президент Молдовы Майя Санду, выступая в Киеве на совместной конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским и председателем Европейского Совета Шарлем Мишелем, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Viber.

«Вступление в ЕС важно как для Молдовы, так и для Украины. Это укрепит наш демократический прогресс. Это подчеркнет приверженность континента миру, безопасности и солидарности. Это станет сигналом о том, что, когда имперская держава отчаянно пытается восстановить свою сферу влияния, демократия побеждает», – заявила она.

Санду рассказала об «усердной работе» Молдовы по подготовке к членству в Евросоюзе.

«Мы реформируем систему правосудия и боремся с коррупцией, а также с токсичным влиянием бывших олигархов, многие из которых являются влиятельными лицами в России. Мы повышаем конкурентоспособность нашей экономики. 60% нашего экспорта теперь идет на рынки ЕС. Мы укрепляем нашу администрацию и работаем над тем, чтобы привести стандарты и законы на уровень ЕС», – вещала она.

«Внедрение европейских стандартов», по мнению Санду, выражается в безосновательном продлении режима чрезвычайного положения, в массовом закрытии неугодных СМИ, в попрании прав граждан на свободное получение информации, в запрете политических партий, в незаконном увольнении генпрокурора и игнорировании вердикта Европейского суда по правам человека.

Санду призвала страны ЕС начать переговоры с Молдовой о вступлении в ЕС, руководствуясь стремлением совместно противостоять российской экспансии:

«Перед лицом российской стратегии «разделяй и властвуй» наше единство является самой сильной защитой. Мы должны говорить единым голосом, демонстрировать, что наша коллективная воля непоколебима. В то же время острота нашего времени, отмеченного войной и отсутствием безопасности, требует от нас ускорения наших процессов. Скорость и единство — это не просто стратегический выбор, это вопрос выживания и возврата к стабильности в Европе», – заявила президент Молдовы.

По её словам, решение начать переговоры о вступлении Молдовы и Украины как можно скорее – «это сигнал, который был бы услышан не только в Кишиневе и Киеве, но также в Москве и во всех столицах, демонстрирующих авторитарные или имперские амбиции».

«Это было бы четким сигналом Европы, уверенной в том, что она защищает мир и строит прочное демократическое будущее. И прежде, чем закончить, я хочу призвать весь свободный мир и все страны, которые хотят, чтобы их границы уважались, продолжали поддерживать Украину. Так долго как это требуется. До победы. Другого пути нет», – заключила Майя Санду.