Санду может двинуть войска на Приднестровье по приказу Запада, – прогноз

27.12.2021  15:57 (Мск), Москва,
Елена Острякова.  
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Молдова, Приднестровье


Запад может ввязать Молдову в вооруженный конфликт с Приднестровьем.

Об этом в эфире телеканала NTV Moldova заявил политический аналитик Валерий Демидецкий, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Запад может ввязать Молдову в вооруженный конфликт с Приднестровьем. Об этом в эфире телеканала...

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«Там действительно плохо пахнет. Учитывая последнее обострение, конечно, нас могут ввязать в нехорошую историю. Чтобы насолить России, в Приднестровье вполне может быть устроена какая-то провокация для того, чтобы скомпрометировать миротворцев и Россию. Я убежден, что громче всех кричат о том, что Россия сейчас нападет на Украину именно те, кто устроил там неразбериху», – сказал Демидецкий.

Он полагает, что молдавскую власть может устроить такой вариант, потому ее рейтинг падает.

«Рейтинг власти у нас начинает падать. На Украине он уже лежит. А какое лучшее спасение для власти – какой борщ, когда такие дела на кухне? Когда был приднестровский конфликт, перекрыли газ, и такой лозунг звучал, и все рассовывали деньги по карманам. Людей надо отвлечь от проблем, от цен на газ. Какие цены, когда тут война? Хотят ли люди на левом и правом берегах войны? Конечно, нет», – сказал Демидецкий.

Вместе с тем, он считает, что большой войны молдавская власть не хочет, но может быть вынуждена на нее пойти из-за обязательств перед Западом.

«К сожалению, наша власть обязана западным партнерам за поддержку и очень на нее надеются. Положение обязывает. Я уверен, что они не хотят этого и понимают, что они сгорят в этом пожаре, как Саакашвили и Порошенко, но может быть проведена стандартная провокация, когда никто не помнит, с чего началось.  И мы в один момент проснемся в стране, которая воюет», – сказал Демидецкий.

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