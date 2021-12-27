Санду может двинуть войска на Приднестровье по приказу Запада, – прогноз

Запад может ввязать Молдову в вооруженный конфликт с Приднестровьем.

Об этом в эфире телеканала NTV Moldova заявил политический аналитик Валерий Демидецкий, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

«Там действительно плохо пахнет. Учитывая последнее обострение, конечно, нас могут ввязать в нехорошую историю. Чтобы насолить России, в Приднестровье вполне может быть устроена какая-то провокация для того, чтобы скомпрометировать миротворцев и Россию. Я убежден, что громче всех кричат о том, что Россия сейчас нападет на Украину именно те, кто устроил там неразбериху», – сказал Демидецкий.

Он полагает, что молдавскую власть может устроить такой вариант, потому ее рейтинг падает.

«Рейтинг власти у нас начинает падать. На Украине он уже лежит. А какое лучшее спасение для власти – какой борщ, когда такие дела на кухне? Когда был приднестровский конфликт, перекрыли газ, и такой лозунг звучал, и все рассовывали деньги по карманам. Людей надо отвлечь от проблем, от цен на газ. Какие цены, когда тут война? Хотят ли люди на левом и правом берегах войны? Конечно, нет», – сказал Демидецкий.

Вместе с тем, он считает, что большой войны молдавская власть не хочет, но может быть вынуждена на нее пойти из-за обязательств перед Западом.

«К сожалению, наша власть обязана западным партнерам за поддержку и очень на нее надеются. Положение обязывает. Я уверен, что они не хотят этого и понимают, что они сгорят в этом пожаре, как Саакашвили и Порошенко, но может быть проведена стандартная провокация, когда никто не помнит, с чего началось. И мы в один момент проснемся в стране, которая воюет», – сказал Демидецкий.