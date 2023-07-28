Санду мстит Суворову: памятники полководцу в Молдове не будут охранять

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Бюст великого и непобедимого русского полководца, генералиссимуса Александра Суворова в селе Новотроицкое Новоаненского района не попал в проект Реестра воинских памятников и захоронений.

Об этом написал в своём телеграм-канале «Солдат Победы» руководитель Русского историко-патриотического общества Молдовы, организатор поискового движения Алексей Петрович.

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«Не укладывается Суворов в «историю румын», хотя именно благодаря его победам территория современной Румынии освободилась от турецкого владычества», – пишет Петрович.

У самого памятника интересная история. Установили его в 1974 году в память о ветеранах суворовских походов, основавших в Бессарабии русское село Новотроицкое. Долгое время бюст стоял у здания Дома культуры, был поврежден упавшим деревом.

В 2014 году памятник отреставрирован и перенесен к зданию сельской гимназии, ставшей центром народного сопротивления деятельности Майи Санду на посту министра просвещения, закрывшей в стране более 200 школ под видом «оптимизации».

Когда подручные Санду в минпросе пытались закрыть школу в Новотроицком, учителя, родители и дети перекрывали трассу международного значения в надежде защитить учебное заведение.

В итоге школу всё-таки закрыли, а бюст генералиссимуса снова перенесли к Дому культуры.

Как отмечает Алексей Петрович, ни один из пяти памятников Суворову на территории Молдовы вошёл в список военно-исторического наследия. В том числе знаменитый памятник полководцу в Тирасполе, который молдавские власти считают своей «конституционной» территорией.

А это значит, что любой памятник генералиссимусу на территории Молдовы может быть безнаказанно подвергнут вандализму, снесен или разбит.