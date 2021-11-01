Санду: «Мы хотим окончательно решить вопрос Приднестровья»

01.11.2021 10:58 (Мск), Москва, Олег Кравцов

Кишинев намерен сделать Молдову привлекательной для Приднестровья, чтобы реинтегрировать его в своей состав.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью «Коммерсанту» заявила президент Молдовы Майя Санду, отвечая на вопрос, на каком месте в ее приоритетах находится приднестровское урегулирование.

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«Приднестровский регион — часть Республики Молдова, и решение приднестровского вопроса, конечно, важный пункт в повестке кишиневских властей. Мы хотим решить окончательно приднестровский конфликт и реинтегрировать этот регион. Как мы это можем сделать? Во-первых, это должно быть сделано мирным, дипломатическим путем. Второе — это должно быть сделано с сохранением суверенитета и территориальной целостности нашей страны в пределах международно признанных границ. B-третьих, очень важно, чтобы в результате реинтеграции наше государство было функционально и стабильно», – сказала Санду.

При этом, добавила, «нет быстрых и простых решений».

«Это понимают все участники диалога. Мы будем работать с парламентом, с правительством для нахождения решений. Я считаю, что решение должно быть подготовлено в Республике Молдова. Консенсус должен быть в обществе, и после этого это нужно обсуждать с нашими партнерами, особенно партнерами в формате «5+2». До тех пор мы должны сделать то, что можем, чтобы сделать правый берег более интересным, чтобы у нас были более высокие стандарты жизни, чтобы люди c левого берега поняли, для чего реинтеграция нужна», – заявила президент Молдовы.

В то же время она уклонилась от конкретного ответа на вопрос, какой статус должно получить Приднестровье в составе единой Молдовы.

«Не думаю, что мое видение должно быть видением и решением. Это должен быть консенсус всех. Я сказала, какие принципы для нас важны в разрешении этого конфликта: мирный путь, территориальная целостность и стабильность, функциональность государства после реинтеграции», – говорит Санду.