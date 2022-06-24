Санду надерзила Лаврову

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Новости Украины

Президент Молдовы Майя Санду ответила на упрек министра иностранных дел России Сергея Лаврова за закон, запрещающий трансляцию российских телеканалов.

Она заявил об этом сегодня на пресс-конференции, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Этот закон – суверенное решение парламента. Он был необходим для борьбы с дезинформацией. Мы делаем это и продолжим делать, чтобы обеспечить объективное информационное пространство, чтобы наши граждане могли анализировать происходящее, отталкиваясь от объективной информации, а не от пропаганды и фальшивых источников», – отрезала Санду.

Вчера в интервью телеканалу «Беларусь-1» Лавров посетовал на то, что Молдова идет по пути Украины.

«К сожалению, сейчас в Молдове такую же, как на Украине отмену всего русского пытаются предпринять. Президент подписала закон или указ о том, что никаких новостей из России больше в Молдове не будет. Это очень печально», – сказал Лавров.