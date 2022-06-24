Санду надерзила Лаврову

24.06.2022  18:32 (Мск), Москва
Елена Острякова.  
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Белоруссия, Дзен, Молдова, Нацизм, Общество, Политика, Политические диверсии, Россия, Русофобия, Скандал, Украина, Цензура
Новости Украины

Президент Молдовы Майя Санду ответила на упрек министра иностранных дел России Сергея Лаврова за закон, запрещающий трансляцию российских телеканалов.

Она заявил об этом сегодня на пресс-конференции, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Президент Молдовы Майя Санду ответила на упрек министра иностранных дел России Сергея Лаврова за...

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«Этот закон – суверенное решение парламента. Он был необходим для борьбы с дезинформацией. Мы делаем это и продолжим делать, чтобы обеспечить объективное информационное пространство, чтобы наши граждане могли анализировать происходящее, отталкиваясь от объективной информации, а не от пропаганды и фальшивых источников», – отрезала Санду.

Вчера в интервью телеканалу «Беларусь-1» Лавров посетовал на то, что Молдова идет по пути Украины.

«К сожалению, сейчас в Молдове такую же, как на Украине отмену всего русского пытаются предпринять. Президент подписала закон или указ о том, что никаких новостей из России больше в Молдове не будет. Это очень печально», – сказал Лавров.

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