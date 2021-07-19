Санду намерена обсудить с Путиным вывод российских миротворцев из Приднестровья

19.07.2021, Москва, Елена Острякова

Главное для внешней политики Молдовы – это выстраивание отношений с Евросоюзом.

Об этом в интервью изданию «Коммерсант» заявила президент страны Майя Санду, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Для нас отношения с ЕС основные: основная помощь по всем направлениям приходит из ЕС. Но наша внешняя экономическая политика будет активна и будет исходить из наших интересов», – сказала Санду.

Кроме того, она подчеркнула важность выстраивания отношений с двумя соседями Молдовы: Румынией и Украиной. Что касается своего визита в Россию, то его она будет обсуждать только после формирования правительства, то есть во второй половине августа. При этом она не стала отвечать на вопрос, примет ли участие в саммите СНГ (после избрания Санду президентом Молдова игнорирует мероприятия этой организации).

«Нам нужно решить, какой формат будет самым лучшим для нас, чтобы обсуждать все вопросы и с президентом России, и с правительством. Когда будет сформировано новое правительство, мы начнем эти дискуссии и найдем лучший формат, чтобы говорить и начать работать над двусторонней повесткой», – сказала Санду.

На встрече с Владимиром Путиным она собирается обсуждать вывоз боеприпасов и вывод российских войск из Приднестровья, которое хочет реинтегрировать в состав Молдовы.